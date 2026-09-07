Wrzosek o aferze wokół Ziobry. „Nie ma możliwości, żeby nie wiedział”

Na antenie TVP Info Dorota Wysocka-Schnepf zapytała prokurator Ewę Wrzosek o zeznania dotyczące afery Zondacrypto, które podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przytoczył Donald Tusk. Chodziło przede wszystkim o to, skąd Zbigniew Ziobro miał wiedzieć o szczegółach sprawy Przemysława Krala.

Wrzosek dostała pytanie o Ziobrę. Padły mocne słowa

– Wyłączam taką możliwość, aby zapoznał się z aktami w prokuraturze lub w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jeśli dobrze zrozumiałam wywiady przeprowadzane w różnych mediach z Arturem Chodzińskim (byłym agentem CBA – red.) on miał przekazać akta od Przemysława Krala do Zbigniewa Ziobry – powiedziała Ewa Wrzosek.

Jak wyjaśniła prokurator, chodziło o dokumenty, które znajdowały się w dyspozycji szefa ZondaCrypto. Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA, po odejściu ze służby przez kilka miesięcy pracował dla Przemysława Krala. To on miał później skontaktować biznesmena ze Zbigniewem Ziobrą. Były minister przekonywał natomiast, że wcześniej nie znał ani szefa ZondaCrypto, ani jego poprzednika na stanowisku szefa Zondacrypto, Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 2022 roku.

Donald Tusk przedstawił w Sejmie własną wersję wydarzeń. Premier mówił o pieniądzach, które miały być związane z pomocą w sprawie Przemysława Krala.

„Rekompensata za tę usługę [ukręcenie łba sprawie oskarżenia Krala – red.] będzie wypłacona za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry. Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 mln zł. Wypłaciłem 500 tys. zł. Dalsze wpłaty były niemożliwe, bo bank zadawał setki pytań i wypowiedział mi umowę rachunku. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze. W ostatnim czasie publicznie przyznał, że wypłacił sobie z tej fundacji pieniądze i wypłacił na swoje potrzeby” – mówił premier.

Donald Tusk twierdził również, że Artur Chodziński miał przekazać Kralowi informację, iż Ziobro obiecał „ukręcenia łba” sprawie.

Afera ZondaCrypto. Ziobro o znajomości z Kralem

Poseł PiS na łamach „Gazety Wyborczej” przyznał, że rozmawiał z Przemysławem Kralem o jego problemach prawnych, ale zapewniał, że nie znał szczegółów postępowań. W tle były m.in. wcześniejsze zarzuty wobec biznesmena oraz zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące działalności BitBay. Postępowania te były umarzane.

Ewa Wrzosek zwróciła uwagę, że Ziobro jako wieloletni Prokurator Krajowy i Minister Sprawiedliwości miał możliwość uzyskania informacji na temat takich postępowań.

– Niewątpliwie Zbigniew Ziobro, jako wieloletni Prokurator Krajowy i Minister Sprawiedliwości miał możliwości, żeby dowiedzieć się, jakiego rodzaju śledztwa są prowadzone wobec ZondaCrypto i Przemysława Krala – stwierdziła.

Wrzosek mocno o Ziobrze. W tle sprawa Zondacrypto

Prokurator przypomniała również o sprawach analizowanych w 2022 roku przez Prokuraturę Krajową, którą kierował wówczas Bogdan Święczkowski. – Nie ma możliwości żeby Ziobro, kiedy pełnił funkcję Prokuratora Generalnego, nie wiedział, że tego rodzaju sprawy są prowadzone i umarzane przez prokuraturę – podkreśliła.

Ewa Wrzosek odniosła się także do słów o rzekomym „ukręceniu” postępowań przeciwko ZondaCrypto.

– Zakładam, że to jego stwierdzenie (które padło w zeznaniach świadka, przytoczonych przez premiera Tuska podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu – przyp.red.), że gdy wróci na stanowisko ministra sprawiedliwości to spowoduje „ukręcenie” wszystkich spraw toczonych wobec Krala i Zondycrypto stanowiło zapowiedź popełnienia przez niego przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy osobistej – stwierdziła.

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