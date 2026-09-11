Polacy ocenili szanse powrotu Ziobry do polskiej polityki. Wynik był jednoznaczny

Przypomnijmy, kilka miesięcy temu prokuratura postawiła politykowi 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Gdy o tym poinformowano, Ziobro wyjechał na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny. W maju przekazał, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma być korespondentem Telewizji Republika. W zeszłym tygodniu Donald Tusk informował, że były minister sprawiedliwości był też powiązany z Zondacrypto. Z zeznań jednego ze świadków wynikało, że polityk miał wziąć pieniądze od szefa upadłej giełdy Przemysława Krala.

Ziobro może wrócić do polityki? Wyniki sondażu jednoznaczne

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła badanie, w którym zapytano respondentów, jak oceniają szanse Zbigniewa Ziobry na dalsze odgrywanie istotnej roli w polskiej polityce. 70,1 proc. Polaków nisko oceniło szanse powrotu polityka PiS-u. Natomiast wysokie szanse na jego powrót widzi 17,5 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 12,4 proc. osób.

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn przeważało przekonanie, że szanse na powrót są niskie – kolejno 70,4 proc. i 69,9 proc. Głosy były jednak nieco bardziej podzielone wśród różnych grup wiekowych. Największe szanse powrotu Ziobry do polityki wyraziły osoby w wieku do 24 lat – 22,6 proc., a najmniejsze respondenci w wieku powyżej 50 lat – 15,6 proc.

Sondaż przeprowadzono od 8 do 9 września wśród 800 osób. Wykorzystano metodę CAWI.

Kiedy Ziobro może wrócić do Polski?

Według wcześniejszych zapowiedzi byłego ministra sprawiedliwości oraz polityków z jego obecnego obozu politycznego Ziobro prawdopodobnie wróciłby do Polski, gdyby władzę ponownie przejęło PiS. Były lider Solidarnej Polski przekonywał, że tylko wtedy będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces.

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