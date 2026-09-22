Sikorski miał zero litości dla Ziobry. „Odradzam ucieczkę do Peru”

Radosław Sikorski przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w wydarzeniach związanych z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Radosław Sikorski o Zbigniewie Ziobrze. Zaskakujące słowa

Podczas rozmowy z TVN24 szef MSZ został zapytany o Zbigniewa Ziobrę, który od miesięcy pozostaje poza Polską.

– Nie ma z nami redaktora Zbigniewa Ziobry, ale chcę mu przekazać po starej znajomości: Zbyszku, gdyby ICE stąpało ci po piętach, to odradzam ucieczkę do Peru – ironizował minister spraw zagranicznych.

Określenie „redaktor” nie było przypadkowe. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych polityk PiS rozpoczął współpracę z TV Republika. Wcześniej stacja przedstawiała go jako swojego korespondenta w USA.

Radosław Sikorski nawiązał do tego w dalszej części wywiadu. – Czasami się droczę z Telewizją Trwam czy z Telewizją Republika. A propos, jesteśmy w Nowym Jorku i jakoś nie widzę redaktora Zbigniewa Ziobry, a na pewno bym odpowiedział na jego pytanie – kpił szef MSZ.

Wicepremier potwierdził również, że podpisał umowę ekstradycyjną z Peru.

Nowe śledztwo w sprawie Ziobry

Tymczasem 1 września Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące utrudniania postępowania karnego w sprawie przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, że „chodzi m.in. o umożliwienie politykowi PiS ukrycia się na terenie USA w celu m.in. uniknięcia wykonania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu”.

Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS miał m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

– Nowe śledztwo ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry. Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu uniknąć odpowiedzialności karnej. Nikt nie stoi ponad prawem. Trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze – komentował rzecznik rządu Adam Szłapka.

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