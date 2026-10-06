Brat gwiazdy TV Republika ambasadorem w USA? Sikorski ujawnił propozycję Nawrockiego

Od wielu miesięcy trwa spór między MSZ a Pałacem Prezydenckim o nominacje ambasadorskie. Radosław Sikorski i Karol Nawrocki, a wcześniej także Andrzej Duda, nie mogą zgodzić się m.in. co do obsady placówki w Waszyngtonie. Obecnie kieruje nią Bogdan Klich jako chargé d'affaires. Pałac Prezydencki sprzeciwia się jego nominacji na pełnoprawnego ambasadora.

Nikodem Rachoń ambasadorem Polski w USA?

W maju pojawiły się sensacyjne doniesienia, że jako kandydat na ambasadora Polski w USA jest rozważany Nikodem Rachoń. Obecnie współpracuje z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. Prywatnie jest bratem Michała Rachonia, dyrektora programowego TV Republika.

W poniedziałek 5 października Radosław Sikorski ujawnił, że Nikodem Rachoń został mu przedstawiony przez głowę państwa jako kandydat na polskiego ambasadora w USA.

„Teraz rozumiem, jakie zadania miał realizować w Waszyngtonie Nikodem Rachoń, zaproponowany mi przez Karola Nawrockiego na ambasadora RP w USA” – napisał szef MSZ.

W ten sposób minister skomentował doniesienia Dominiki Wielowieyskiej. Dziennikarka TOK FM przekazała, że podczas marcowego spotkania Donald Trump miał sugerować Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi zbudowanie koalicji z prawicą. – Wtedy mieliby 100-proc. wsparcie z USA. Drzwi stałyby otworem, by odnosić wielkie sukcesy – powiedziała.

Według jej informacji pomysł mieli przedstawiać stronie amerykańskiej europoseł PiS Adam Bielan oraz właśnie Nikodem Rachoń.

Przydacz odpowiada Sikorskiemu. Chodzi o Rachonia

Do sprawy odniósł się Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej zakwestionował wersję przedstawioną przez Radosława Sikorskiego.

„Uprzejmie informuję, że porozumienie w sprawie ambasadorów zostało zaakceptowane przez Radosława Sikorskiego. Zablokował je premier Donald Tusk. Jedną z ambasad uzgodnionych była ta w Waszyngtonie” – napisał.

W dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych prezydencki minister przedstawił dwa możliwe scenariusze.

„Pierwszy: Radosław Sikorski zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie, ale zablokował to premier lub drugi: Nikodem Rachoń nie był tym uzgodnionym kandydatem (było inne nazwisko) a Radosław Sikorski kłamie. Ja się przychylam do tej drugiej możliwości, a Państwo?” – zastanawiał się polityk. „Radosław Sikorski kłamie czy zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie?” – dodał Marcin Przydacz.

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