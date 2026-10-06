Trump naciskał na Kosiniaka-Kamysza? Tusk o kulisach spotkania

Szef MON potwierdził 1 października, że rozmawiał z prezydentem USA podczas marcowej uroczystości uhonorowania Michaela Ollisa. Amerykański żołnierz zginął w Afganistanie, osłaniając polskiego oficera. Jak opisuje Onet, sprawa wyszła na jaw przy okazji dyskusji o przełożonej wrześniowej wizycie Kosiniaka-Kamysza u Pete’a Hegsetha. Adam Bielan zapewniał, że nikt nie blokował tego spotkania. Jednocześnie ujawnił, że pomógł zorganizować rozmowę szefa MON z ważniejszym amerykańskim politykiem.

Trump miał namawiać PSL do zmiany koalicji? Tusk zabrał głos

Bielan przedstawiał spotkanie z Trumpem jako próbę odblokowania negocjacji o stałej bazie USA w Polsce. Twierdził, że trwało kilkadziesiąt minut. Kosiniak-Kamysz mówił o krótkiej rozmowie.

Premier przedstawił inny obraz spotkania. W rozmowie z TVN24 powiedział, że dotyczyło ono raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce. Zapewnił też, że szef MON poinformował go o jego przebiegu już w marcu.

— To zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić — stwierdził Donald Tusk, powołując się na jej poufność.

Wcześniej Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej” informowała, że według jej ustaleń Trump sugerował liderowi PSL sojusz z prawicą. W zamian miał obiecywać pełne wsparcie USA. Do takiej sugestii mieli przekonać go Bielan i doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Nikodem Rachoń.

Premier nie potwierdził jednak, że Trump złożył liderowi PSL propozycję zmiany koalicji.

Sikorski upomina się o notatkę. Szczegóły zna wąskie grono

Po ujawnieniu rozmowy Radosław Sikorski zwrócił się do Rachonia o notatkę ze spotkania. Później w TVN24 stwierdził, że taki dokument do MSZ nie wpłynął. Rozmówcy Onetu z rządu podkreślają, że szczegóły zna niewiele osób. Jeden z nich zapewnił, że spotkanie z Trumpem niczego w konsekwencji nie zmieniło. W publikacji pojawił się również możliwy wątek unijnego programu zbrojeniowego SAFE, który na początku marca był jednym z głównych tematów debaty o obronności. Polityk deklarujący znajomość treści rozmowy zaprzeczył jednak, by to właśnie SAFE był jej tematem.

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