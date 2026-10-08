Zapytali seniorki o Nawrockiego. „Ta żona nie pasuje do niego”

W najnowszym sondażu Ogólnopolska Grupa Badawcza sprawdziła, jak Polacy postrzegają Karola Nawrockiego. Wyniki ogólne wyglądają korzystnie dla prezydenta, ale po przyjrzeniu się konkretnej grupie wiekowej obraz wyraźnie się zmienia.

Spadki Karola Nawrockiego w najnowszych sondażach

Pozytywnie o Karolu Nawrockim wypowiedziało się 45,5 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 37,2 proc. badanych. Kolejne 17,3 proc. nie oceniło prezydenta ani dobrze, ani źle.

Wynik ten wygląda inaczej wśród osób, które mają co najmniej 60 lat. W tej grupie wiekowej przeważają oceny negatywne. Prezydenta źle ocenia 46,6 proc. seniorów, natomiast pozytywne zdanie ma 41,2 proc. badanych. Odpowiedź neutralną wskazało 12,2 proc. respondentów.

Uwagę zwracają także wyniki ostatniego sondażu IBRiS na zlecenie Onetu, w którym sprawdzono, jak obecnie wygląda zaufanie Polaków do najważniejszych polityków w kraju.

Karol Nawrocki ponownie znalazł się na pozycji lidera. Prezydentowi ufa 47,1 proc. respondentów. To oznacza spadek o 3,1 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Po raz pierwszy od czerwca odsetek osób deklarujących zaufanie do głowy państwa spadł poniżej 50 proc.

Na drugim stopniu podium uplasował się Radosław Sikorski. Szefowi MSZ ufa 46,2 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,6 pkt proc. Strata do Karola Nawrockiego wynosi zaledwie 0,9 pkt proc., czyli mniej niż deklarowany przez IBRiS margines błędu.

Seniorzy ocenili Karola Nawrockiego. Zaskakujące słowa

W nawiązaniu do wyników sondażu, reporter WP postanowił zapytać warszawskich seniorów o ich stosunek do prezydenta.

Jedna z kobiet zdecydowanie stanęła po stronie Karola Nawrockiego. – Ja go uwielbiam, ja go kocham. I naprawdę to jest człowiek naszej klasy. Nie tamtej klasy, tylko naszej. Dlatego powiedziałam, że całe szczęście, że może nikt nam tej emerytury nie zabierze – mówiła.

Seniorka wspomniała także o Marcie Nawrockiej. – Ach, gdybym była młodsza. Bo ta żona nie pasuje do niego, bo on jest naprawdę przystojny facet – oceniła.

Wśród starszych mieszkańców stolicy pojawiły się jednak także mocno krytyczne głosy. Jedna z kobiet przyznała, że samo oglądanie prezydenta w telewizji wywołuje u niej bardzo negatywne emocje. – W ogóle na niego nie patrzeć. Mało bym telewizora nie rozwaliła jak było tam o nim – zdradziła seniorka.

Inna rozmówczyni została zapytana o aktywność fizyczną Nawrockiego i jego treningi na siłowni. Na pytanie, czy robi to na niej wrażenie, zareagowała śmiechem. – To jest jego prywatna sprawa, a Polaków jest inna sprawa, bo siłownie to każdy może chodzić, gdzie chce i co chce robić prywatnie, ale powinien się wobec narodu inaczej trochę zachowywać – stwierdziła.

Czytaj też:

Zmieszanie w rządzie po decyzji Nawrockiego. „Króliczek nie dał się dłużej gonić” Czytaj też:

Nawrocki czy Tusk? Polacy wydali werdykt. Zaskakujący wynik sondażu