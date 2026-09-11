Morawiecki rusza do bastionu Czarnka. W PiS mówią o otwartej walce

Konflikt Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem wchodzi w kolejną fazę. Były premier zapowiedział na 21 września spotkanie w Janowie Lubelskim, położonym w regionie, w którym PiS od lat osiąga bardzo wysokie wyniki. W wydarzeniu ma uczestniczyć również posłanka Rozwoju Plus Anna Baluch. – To powiat, w którym PiS miało największe poparcie. Jedziemy tam walczyć – powiedział Wirtualnej Polsce polityk środowiska Morawieckiego.

Morawiecki jedzie do bastionu PiS

Janów Lubelski to rodzinne strony posła Michała Moskala, jednego z przeciwników Morawieckiego wewnątrz PiS. Jak ujawniły wcześniej media, Moskal spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto.

Afera dotycząca giełdy stała się jednym z głównych tematów wykorzystywanych przez Rozwój Plus do atakowania dawnego środowiska byłego premiera. – W środowisku Rozwoju Plus nie mamy sobie nic do zarzucenia. Nikt z nas nie jeździł na zagraniczne wyspy spotykać się ze złodziejem Kralem – przekonywał Morawiecki w Kanale Zero.

Zapowiedź wizyty wywołała irytację w PiS. Jeden z lokalnych działaczy stwierdził, że były premier „nie zostanie tu miło przywitany”. Politycy partii zarzucają rozłamowcom, że zamiast zdobywać wyborców centrum, próbują przejąć dotychczasowy elektorat PiS.

Czarnek ostro o Morawieckim

Spór Morawieckiego z Czarnkiem nasilił się po wybuchu afery Zondacrypto. Były premier twierdził, że ostrzegał kierownictwo PiS przed branżą kryptowalut, ale jego uwagi zignorowano. Czarnek określił jego zachowanie jako „skurczysyństwo”, a samego polityka nazwał „człowiekiem upadłym”.

Rozwój Plus nie zamierza jednak rezygnować z walki o prawicowych wyborców. Środowisko Morawieckiego pozyskuje samorządowców i zapowiada powstanie kolejnych klubów w sejmikach. Pierwszym sygnałem zmian na Lubelszczyźnie było utworzenie klubu Rozwój Plus przez czworo lubelskich radnych wybranych z list PiS. Samorządowcy nie zrezygnowali przy tym z członkostwa w partii.

26 września w Tomaszowie Mazowieckim ma odbyć się kongres z udziałem ponad 600 samorządowców. Ogłoszenie powstania nowej partii Morawieckiego planowane jest na połowę października.

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