KO udało się powstrzymać sondażowy spadek. PiS cały czas traci zwolenników

Według najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 29,1 proc. uprawnionych. Wrzesień jest już drugim miesiącem, w którym widoczne jest wyhamowanie tendencji spadkowej, trwającej od maja tego roku. Nie można oczywiście mówić o wzroście notowań, ponieważ 0,3 punktu procentowego to zbyt mało dla takich wniosków.

Sondaż. PiS cały czas traci zwolenników

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 15 proc. poparcia. To już trzeci miesiąc z rzędu, w którym największa partia opozycyjna traci wyborców. W ciągu ostatniego miesiąca liczba zwolenników tego ugrupowania spadła o kolejne 1,5 punktu proc. Obecnie poparcie dla PiS jest najniższe od wyborów parlamentarnych z 2023 roku.

Trzecie miejsce z niemal takim samym wynikiem jak PiS, zajęła Konfederacja. Głosować chce na nią obecnie 14,8 proc. wyborców. Od sierpnia ich liczba zwiększyła się o 1,8 punktu procentowego. Na dalszych miejscach jest Konfederacja Korony Polskiej z 7,8 proc. poparcia, partia Razem z 6,1 proc. i Nowa Lewica z 5,9 proc.

Sondaż CBOS. Ugrupowanie Morawieckiego pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym znalazł się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który może liczyć na 3,7 proc. głosów. Jeszcze mniejsze poparcie odnotowało Polskie Stronnictwo Ludowe z 2,5 proc. głosów oraz Polska 2050 z 0,8 proc. Unia Centrum Pauliny Hennig-Kloski i Ryszarda Petru ma zaledwie 0,1 proc. poparcia.

Aż 14,3 proc. uczestników sondażu wybrało opcję „trudno powiedzieć”, a 2,2 proc. odmówiło odpowiedzi. 0,7 proc. badanych wskazało inną partię, niż te wymienione powyżej.

Badanie „Aktualności” (31) zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80%) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20%) w okresie 7–9 września 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

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