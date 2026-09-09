Nowe kłopoty Ziobry. Prokuratura sprawdza wątek z Sakiewiczem

Prokuratura Okręgowa w Warszawie napisała, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało zgłoszone do Prokuratury Krajowej przez Romana Giertycha.

"W ramach postępowania sprawdzającego dołączono materiały z postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, w tym protokoły przesłuchania w charakterze świadka Jacka Kurskiego (byłego prezesa zarządu Telewizji Polskiej – red.) i Tomasza Sakiewicza (redaktora naczelnego Telewizji Republika – red.)" – czytamy w komunikacie.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie "utrudniania postępowania karnego przeciwko Zbigniewowi Ziobrze" poprzez umożliwienie mu "ukrycia się na terytorium Stanów Zjednoczonych w celu m.in. uniknięcia wykonania postanowienia o jego tymczasowym aresztowaniu".

Wkrótce więcej informacji