Ekspert ostrzega ws. afery Zondacrypto, prokuratury i PiS. „Tusk może się pakować”

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego domaga się powołania komisji śledczej ws. afery Zondacrypto. PiS ustami Jarosława Kaczyńskiego wskazywało z kolei na wady takiego rozwiązania i preferowałoby komisję zaufania publicznego złożoną z ekspertów. Co o tej sprawie sądzą Polacy? Pracownia IBRiS zapytała o to na zlecenie „Rzeczpospolitej”. „Za” jest 46,6 proc. ankietowanych, przeciw 43,3 proc. respondentów, a 10,1 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii.

Wyniki są uzależnione od politycznych preferencji. Powołania komisji nie chce 60 proc. osób głosujących na koalicję rządzącą. Wśród osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz partię Razem rozkład głosów wynosi 38 proc. do 44 proc. na rzecz powołania komisji. Partie rządzące są jednak przeciwne powołaniu takiego tworu.

Afera Zondacrypto. Polacy zabrali w sondażu głos ws. powołania komisji, koalicja rządząca na „nie”

– PiS z Morawieckim chciałby, żeby komisja powstała po to, żeby mieć dostęp do akt sprawy Zondacrypto. My się na to nie zgodzimy. Komisje śledcze próbowały wiele wyjaśniać, ale tu działa prokuratura i pozwólmy jej pracować – powiedział Piotr Zgorzelski z PSL. Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest „umoczone” w aferę. Prof. Karol Karski z PiS podkreślał, że wyjaśnienia spraw polityków „nie mogą być oddane w ręce koalicji rządzącej”.

Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości będzie ona „tylko tuszować swoją odpowiedzialność i grać politycznie”. Inny polityk PiS anonimowo przekonywał, że Zbigniew Ziobro nie złamał prawa, prokuratura nie bada sprawy Michała Moskala, a całość dotyczy śmierci założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka. – To przestaje wyglądać poważnie. Pewnie będą musieli kogoś aresztować, żeby podtrzymać dynamikę „afery” – przekonywał.

PiS obwinia rząd Donalda Tuska. „Udało mu się stworzyć alternatywną rzeczywistość”

Ekspert ds. wizerunku i marketingu politycznego dr Mirosław Oczkoś ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość jest konsekwentne w narzucaniu swojej wersji wydarzeń: obwinia rząd Donalda Tuska, nie przyznaje się do winy oraz przedstawia się jako ofiara. Wykładowca ze Szkoły Głównej Handlowej zaznaczył, że PiS „jest marketingowo bardzo sprawne i udało mu się stworzyć alternatywną rzeczywistość”.

Dr Oczkoś stwierdził, że „Polacy mają dosyć komisji śledczych, bo wiedzą, że nic z nich nie wynika”. Ekspert ds. wizerunku i marketingu politycznego kontynuował, że TV Republika może mieć problemy, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość przez Ziobrę. – Jeśli prokuratura nic nie dowiezie w tej sprawie, co uderzyłoby w polityków PiS, mimo gromkich zapowiedzi, to premier Donald Tusk może się pakować – zakończył dr Oczkoś.

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