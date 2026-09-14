Ta afera ciąży rządowi. Polacy wystawili surową ocenę

Polacy krytycznie oceniają działania podjęte przez rząd po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że połowa respondentów nie wierzy, aby reakcja władz wystarczyła do zapobieżenia podobnym sytuacjom w innych placówkach ochrony zdrowia.

Połowa badanych krytykuje działania rządu

Za „zdecydowanie niewystarczające” podjęte działania uznało 26 proc. ankietowanych, a za „raczej niewystarczające” – kolejne 24 proc. Przeciwnego zdania było łącznie 18 proc. respondentów. Jedynie 3 proc. oceniło reakcję rządu jako zdecydowanie wystarczającą, a 15 proc. jako raczej wystarczającą.

O sprawie nie słyszało 15 proc. uczestników badania, natomiast 17 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Najbardziej krytyczni okazali się mężczyźni. Negatywnie działania władz oceniło 56 proc. z nich, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wyniósł 44 proc. Najwięcej niezadowolonych znalazło się w grupie osób w wieku od 40 do 49 lat – odpowiedzi „raczej” lub „zdecydowanie niewystarczające” udzieliło 60 proc. badanych.

Wyraźne różnice widać również pomiędzy elektoratami. Szczególnie surowe oceny wystawiali wyborcy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Także wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej odsetek ocen negatywnych był większy niż pozytywnych.

Afera w Szpitalu Południowym

Sprawa wybuchła po publikacji portalu Zero.pl. Według ujawnionych informacji Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, a w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 mln zł.

Pojawiły się również zarzuty dotyczące uprzywilejowanego traktowania polityków KO. Mieli oni otrzymywać pomoc bez oczekiwania w kolejce i przechodzić kompleksowe badania niemal natychmiast po zgłoszeniu się do placówki. Dodatkowo na swoje zabiegi czekali w „saloniku VIP”.

Z czasem pojawiały się również zarzuty dotyczące poważnych błędów medycznych, w wyniku których w Szpitalu Południowym mieli umierać pacjenci.

Prokuratura prowadzi dwa postępowania: dotyczące oszustwa na kwotę przekraczającą pół miliona złotych oraz możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Kontrolę w szpitalu przedłużył również Narodowy Fundusz Zdrowia. Jej wyniki mają być znane najwcześniej w październiku.

Badanie Opinia24 przeprowadzono w dniach 7–9 września 2026 roku metodą mieszaną na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków.

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