Afera ws. nieprawidłowości wyborczych. Prokuratura przekazała nowe informacje, 69 zatrzymanych

We wtorek (15 września) Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przekazała nowe informacje ws. śledztwa dot. ubiegłorocznego głosowania. Na przełomie maja i czerwca Polacy wybierali nową głowę państwa – wyścig z Rafałem Trzaskowskim wygrał ostatecznie, ku zaskoczeniu obozu rządzącego, Karol Nawrocki. Gdy stało się jasne, że to kandydat z poparciem Prawa i Sprawiedliwości zostanie prezydentem, a nie ten, na którego postawiła Koalicja Obywatelska, pojawiły się głosy o rzekomo „sfałszowanych wyborach”.

Najgłośniej o „fałszerstwach” nadawał poseł Roman Giertych, który złożył protest wyborczy do Sądu Najwyższego – i namawiał do tego samego m.in. internautów z platformy X.

Po ponad roku pojawiły się nowe wieści ws. zatrzymań – policjanci prowadzili czynności dotychczas wobec 69. Są podejrzani o niedopełnienie obowiązków – osoby te zasiadały w składach obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły przekazała redakcja dziennika „Fakt”.

Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich 2025. „Materiał dowodowy jest cały czas analizowany”

„W ustalonych obwodowych komisjach wyborczych (...) osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku” – podała w komunikacie prasowym.

Prok. Bartłomiej Świderski – rzecznik mazowieckich śledczych – wskazał, że „materiał dowodowy jest cały czas analizowany”. – Planowane są też kolejne wezwania – zapowiedział.

Zarzuty dot. przedstawicieli OKW nr 4 w Stoczku (na Mazowszu), nr 1 w Staninie (Lubelszczyzna), nr 13 w Mińsku Maz., nr 4 w Bychawie (Lubelszczyzna), nr 1 w Magnuszewie (Mazowsze), nr 13 w Radomiu, nr 80 w Lublinie, nr 2 w Łaskarzewie (Mazowsze), nr 2 w Stoczku Łukowskim (Lubelszczyzna), nr 2 w Poturzynie (Lubelszczyzna) i nr 9 w Łęcznej (Lubelszczyzna).

Przeciwko sześciu członkom OKW skierowano już akty oskarżenia, natomiast wobec trzech – wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeśli okaże się, że podejrzani winni są zarzucanych im czynów, sąd może orzec wobec nich kary grzywny, ograniczenia wolności i bezwzględnego więzienia (do lat dwóch).

Czytaj też:

Berek zabrał głos po wyborze do TK. „Nigdy nie powiem, że żałuję” Czytaj też:

Sensacja przed wyborami w Krakowie. Faworyt stracił przewagę