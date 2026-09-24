Komisja aborcyjna odwołana przez „telefon z Kancelarii Premiera”? Znamy kulisy

Nadzwyczajna komisja ds. projektów aborcyjnych powstała jeszcze wiosną 2024 roku. Przez dwa lata nie zdołała jednak dokonać żadnych zmian w temacie przerywania ciąży, a po nieudanym głosowaniu nad depenalizacją aborcji, całkowicie ucichła.

Komisja aborcyjna odwołana. Nie działa od dwóch lat

Kiedy w końcu po około dwóch latach miała ponownie zebrać się w sprawie dalszych prac, posiedzenie nagle odwołano. „Ktoś nam wywalił w kosmos tę bardzo delikatną układankę” – mówiły polityczki w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Niektóre wskazywały, że winny mógł być „telefon z Kancelarii Premiera”.

Dziennikarzy „Faktu” nie interesują jednak winni przestoju. Wskazują, że przewodnicząca komisji oraz jej zastępczynie mimo braku obrad cały czas pobierają uposażenie. To łącznie 277 tys. brutto, z czego przewodnicząca Dorota Łoboda z KO zgarnęła 74 tys. zł,

Ewa Szymanowska z Centrum 55 tys. zł, Urszula Nowogórska z PSL 55 tys. zł, Karina Bosak z Konfederacji 55 tys. zł, a Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy 37 tys. zł.

Do rozpatrzenia opisywana komisja otrzymała cztery projekty. Pierwszy (Lewicy i później też KO) miał depenalizować pomoc w aborcji, dwa kolejne (podobne projekty Lewicy i KO) dopuszczały usunięcie ciąży do 12. tygodnia, a ostatni (dawnej Trzeciej Drogi) przywracał stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli tzw. kompromis aborcyjny.

W lipcu 2024 roku w Sejmie przepadł projekt ustawy, która znosiła kary za pomoc w aborcji. Do większości zabrakło 4 głosów, za co Donald Tusk ukarał później trzech posłów KO, których danego dnia zabrakło na sali w Sejmie. PSL w większości zagłosował razem z PiS i Konfederacją, czyli przeciw projektowi. Jeszcze wtedy posłanki KO i Lewicy zapowiadały, że nie zamierzają się poddawać.

Ostatni raz komisja aborcyjna spotkała się 9 lipca 2024 roku. „Wyborcza” dowiedziała się, że z kolejnymi posiedzeniami czekano do wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski przegrał jednak z Karolem Nawrockim, przez co pojawiło się ryzyko wetowania ustaw łagodzących przepisy aborcyjne. – A premier za bardzo bał się kolejnej porażki w głosowaniu – dodawała jedna z polityczek na łamach „GW”.

Komisja aborcyjna znów się nie zebrała. „Wszystko było już dopięte”

W poniedziałek 14 września komisja miała ponownie zebrać się po dwóch latach przerwy. Podobno Lewica była gotowa nawet poprzeć projekt dawnej Trzeciej Drogi, choć wcześniej nie zgadzała się na powrót do „kompromisu”.

– Wszystko było już dopięte. Wcześniej miałyśmy długie, merytoryczne spotkanie na zoomie. Ustaliłyśmy, jakie poprawki wnosimy do „depenalizacji”. Jeszcze tego dnia projekt miał wyjść z komisji, razem z „powrotem do kompromisu” – zapewniała anonimowa członkini koalicji rządzącej.

– Dogadałyśmy nawet to, że te przeciwne aborcji posłanki – Urszula Nowogórska z PSL oraz Anna Kwiecień i Olga Semeniuk Patkowska z Rozwój Plus – miały nie zjawić się na posiedzeniu. Wszystko było tak policzone, aby mieć pewną większość. A Morawiecki w ogóle miał zabrać z komisji swoje posłanki – mówiła, żałując zburzonej „politycznej układanki”.

– A co mamy teraz? Dalsze zarzuty o marazm i przewodniczące, które muszą się tłumaczyć z pobieranej kasy – dodawała. W piątek 18 września w Sejmie przegłosowano zmiany w składzie komisji. Odeszły Anna Kwiecień i Olga Semeniuk-Patkowska, będące dawniej w PiS, a obecnie członkinie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Dołączyła za to Aleksandra Leo z Centrum. Dzięki temu zwolenniczki zmian miały wreszcie uzyskać większość w komisji.

Dlaczego nie zebrała się komisja aborcyjna? Wskazywana jest KPRM

– Aż tu nagle telefon z Kancelarii Premiera, że mamy odwołać posiedzenie. Podobno premier wystraszył się, że zabraknie koalicyjnej jedności. Bo nigdy nie wiadomo, czy lewica finalnie poprze „kompromis”, a ludowcy „depenalizację”. Każdy gra na siebie. KO też, więc wolała odwołać – opowiadała informatorka „Wyborczej”.

Jeszcze inna posłanka podała inny powód. – W KPRM panowała też obawa, że jeśli wypuścimy „kompromis”, aktywistki proaborcyjne zakrzyczą nas, że to za mało, nazwą „konserwami” – twierdziła.

Pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy wypowiedziała się pod swoim nazwiskiem – Uważam, że to decyzja polityczna i jest ona błędna. Chciałabym, żeby wszyscy koalicjanci zrozumieli, że nie możemy sto razy obiecywać kobietom prawa do aborcji. To niepoważne. Musimy spełnić to, co już obiecaliśmy – podkreślała.

Jako oficjalny powód odwołania komisji podano brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia. – Miał dotyczyć projektu Trzeciej Drogi. To, że resort zdrowia zwleka z tą opinią, to akurat prawda – zapewniał jeden z polityków. – Byłam już gotowa na poniedziałkową komisję. Bardzo mnie zaskoczyło, że została odwołana – zapewniała „GW” Ewa Szymanowska z partii Centrum.

Nie wiadomo, kiedy komisja zbierze się ponownie. Na stronie internetowej Sejmu widnieje lakoniczny komunikat. „W najbliższym czasie nie są planowane posiedzenia komisji” – czytamy.

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