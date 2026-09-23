Zdecydowana postawa Nawrockiego w ONZ. „Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą”

23 września po godz. 21:00 Karol Nawrocki wygłosił swoje przemówienie na 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent stwierdził m.in., że rozpoczęła się ona „w jednym z najtrudniejszych momentów od czasu powołania organizacji” .

Nawrocki przemawiał w ONZ. Co mówił?

– Historia nauczyła nas, że wolność i suwerenność nie obronią się same. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać zagrożeniom, jakie coraz śmielej stawia przed nami agresywna polityka Kremla – mówił Nawrocki.

Jednocześnie podkreślił, że „Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych” . Nawrocki zwrócił także uwagę na to, że „stały członek Rady usiłuje – bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem – podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region”. Ocenił, że jest to „zaprzeczenie zasad”, które wszyscy wyznają wszyscy sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych.

– Rosja, destabilizując sytuację w Europie, poprzez jawną napaść, przeprowadzanie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego Zgromadzenia, wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych – kontynuował Nawrocki.

Mówił również, że „nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego, wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie i w którym społeczność międzynarodowa wspólnie i solidarnie sprzeciwia się zakazanej w Karcie Narodów Zjednoczonych agresji” .

Nawrocki o działaniach Polski

Prezydent zwrócił też uwagę, że „priorytetem Polski pozostaje ład oparty na prawie, zakorzeniony w naszej Konstytucji i wynikający z naszego historycznego doświadczenia” . – Patrzymy na ONZ nie jak na miejsce rozmów, lecz jak na instytucję, która musi być zdolna do działania. Świat się zmienił – ONZ również musi się zmienić. Potrzebujemy organizacji, która potrafi reagować na łamanie prawa, egzekwować zasady i nie pozwalać na bezkarność – mówił Nawrocki.

Polityk podkreślił również, że Polska „umacnia sojusze, rozwija armię i modernizuje jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po by jej zapobiec”. – Naszym celem jest odstraszanie i obrona – obrona dwóch wartości, które stanowią również fundament Karty Narodów Zjednoczonych: wolności i suwerenności – kontynuował prezydent.

– Od naszych decyzji zależy, czy prawo będzie silniejsze niż siła, a człowiek pozostanie ważniejszy niż narzędzia, które sam stworzył (...). Polska będzie zawsze po stronie prawa, odpowiedzialności, człowieka i wolności – podsumował. – Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć: to nie my szukamy konfrontacji – dodał polski prezydent.

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