Sikorski punktuje pomysł Nawrockiego. „Wolałbym Ronalda Reagana”

Radosław Sikorski odniósł się w Nowym Jorku do słów Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że planowana stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce miałaby otrzymać nazwę „Fort Trump”. Minister spraw zagranicznych przyznał, że rząd i prezydent wspólnie zabiegają o utworzenie instalacji, ale skrytykował pomysł jej nazwania.

– Proponowanie nazwy Fort Trump uważam za demonstrowanie takiej uniżoności. Wiem, że w Stanach przyjęła się taka maniera, ale to nie buduje szacunku, a po drugie jest ryzykowne – stwierdził Sikorski.

Sikorski proponuje innych patronów

Szef MSZ zwrócił uwagę, że uruchomienie bazy może zająć kilka lat, a projekt będzie wymagał finansowania zatwierdzonego przez amerykański Kongres. W przyszłości większość mogą w nim zdobyć demokraci, dlatego nadawanie instalacji imienia republikańskiego prezydenta może, w opinii wicepremiera, utrudnić realizację przedsięwzięcia.

Minister zaproponował, aby bazie nadać imię jednej z postaci budzących mniej politycznych kontrowersji. – Wydaje mi się, że i w Polsce, i w Stanach mamy takich bohaterów, którzy mniej kontrowersji wywoływaliby w Kongresie. Myślę o Pułaskim, Kościuszce albo, jeśli chcemy już politycznie, to ja bym wolał Ronalda Reagana – powiedział.

Nawrocki liczy na otwarcie bazy przed 2029 rokiem

Karol Nawrocki mówił wcześniej w rozmowie z telewizją Bloomberg, że realizacja projektu stałej bazy jest „tylko kwestią czasu”. Prezydent chciałby, aby instalacja powstała przed zakończeniem obecnej kadencji Donalda Trumpa, czyli przed początkiem 2029 roku.

Nawrocki przekonywał również, że amerykański przywódca mógłby osobiście uczestniczyć w otwarciu obiektu. Polska miałaby ponosić część kosztów związanych z infrastrukturą oraz obecnością żołnierzy USA. O deklaracjach prezydenta pisaliśmy wcześniej we „Wprost”.

Marcin Przydacz przekazał natomiast, że Nawrocki rozmawiał z Trumpem o bazie podczas przyjęcia dla przywódców uczestniczących w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według prezydenckiego ministra decyzja polityczna została już wypracowana, a teraz konieczne są działania administracji i wojska, między innymi wskazanie lokalizacji przyszłej instalacji.

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