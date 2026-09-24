Pożar polskiej stacji bazowej Starlink. Strażacy podejrzewają podpalenie

Pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink zgłoszono w środę 23 września wieczorem. Do zdarzenia doszło w Woli Krobowskiej na Mazowszu.

Mazowsze. Pożar stacji bazowej Starlink

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, strażacy wstępnie oceniają sytuację jako podpalenie. Późnym wieczorem na numer alarmowy zadzwonił właściciel działki, na której rozmieszczone były elementy infrastruktury łącznościowej Starlinka. Informował o płonących antenach.

Strażakom udało się ugasić ogień. Z ich wstępnej analizy wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Stwierdzili też uszkodzenie agregatu prądotwórczego. Na miejscu pracowali też policjanci z oddziałów prewencji oraz eksperci z komendy wojewódzkiej. Zawiadomione zostały także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zainteresowanie służb jest zrozumiałe. Naziemna baza w Woli Krobowskiej razem z podobnym obiektem koło Kowna na Litwie odpowiada za dostęp do internetu w sporej części Europy Środkowo-Wschodniej. Mowa więc o infrastrukturze, która zapewnia łączność internetową np. Ukrainie, co automatycznie nasuwa podejrzenia o działania rosyjskich służb.

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