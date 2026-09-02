Podpal magazyn, zrób zdjęcie, kup drona. Tak werbuje się dziś sabotażystów

Kiedy słyszymy o przestępczości zorganizowanej, wielu z nas nadal wyobraża sobie gangi zajmujące się handlem narkotykami, wymuszeniami, porwaniami czy kradzieżami samochodów. Obraz rodem z lat dziewięćdziesiątych: hierarchiczna grupa, szef, jego ludzie, fizyczna przemoc i walka o terytorium.

Ten świat oczywiście całkowicie nie zniknął. Problem polega na tym, że współczesna przestępczość zorganizowana poszła znacznie dalej. Dzisiejsze najgroźniejsze sieci przestępcze coraz częściej przypominają dobrze zarządzane międzynarodowe przedsiębiorstwa. Mają własne zaplecze finansowe, prawników, logistyków, informatyków, ludzi zajmujących się kryptowalutami, cyberatakami, fałszowaniem dokumentów, praniem pieniędzy czy tworzeniem legalnych struktur biznesowych służących do ukrywania działalności przestępczej.

Potrafią działać równocześnie w kilku państwach. Przenosić pieniądze między kontynentami. Korzystać z szyfrowanej komunikacji. Werbować ludzi przez internet. Kupować usługi innych grup. A następnie bardzo szybko zmieniać sposób działania, kiedy organy ścigania zaczynają się nimi interesować. Europol w swojej najnowszej ocenie europejskich sieci przestępczych wskazuje właśnie na rosnące znaczenie cyberprzestępczości, platform cyfrowych, szyfrowanej komunikacji, sztucznej inteligencji, kryptowalut oraz wykorzystywania legalnych przedsiębiorstw do maskowania działalności przestępczej. To pokazuje skalę zmiany. I właśnie dlatego uważam, że przestępczość zorganizowana już dawno przestała być wyłącznie problemem Policji. Stała się jednym z problemów bezpieczeństwa państwa.

Zmienił się nie tylko przestępca. Zmieniło się środowisko bezpieczeństwa