Nawrocki znowu wygrał z Trzaskowskim. Poszło na „żyletki”. Sondaż dla „Wprost”
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Nawrocki znowu wygrał z Trzaskowskim. Poszło na „żyletki”. Sondaż dla „Wprost”

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Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski
Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski Źródło: PAP / Tomasz Waszczuk / Newspix / Miłosz Kozakiewicz
33,7 proc. ankietowanych twierdzi, że polityczna oferta Karola Nawrockiego może skuteczniej przyciągnąć młode pokolenie niż ta, którą ma do zaproponowania Rafał Trzaskowski – wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”. Wynik prezydenta Warszawy nie jest wiele gorszy.

Niedawno minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski, a w ostatni weekend sierpnia odbędzie się kolejny pojedynek między obecną głową państwa a jego głównym rywalem z kampanii 2025 r. – Rafałem Trzaskowskim. Będzie to starcie na odległość i na wydarzenia, których głównym adresatem jest młode pokolenie. Prezydent Polski zaprasza do Juraty, a prezydent Warszawy na Campus Polska Przyszłości do Olsztyna.

Nawrocki i Jurata kontra Trzaskowski i Campus. Nowy sondaż

W nowym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polki i Polaków, która polityczna oferta – Karola Nawrockiego czy Rafała Trzaskowskiego – może skuteczniej przyciągnąć młode pokolenie.

33,7 proc. wskazało prezydenta Polski, a 29,7 proc. – prezydenta Warszawy. 20,4 proc. respondentów uważa, że propozycje obu mogą w takim samym stopniu przyciągać młodych. 16,2 proc. nie ma zdania w sprawie.
Źródło: WPROST.pl