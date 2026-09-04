Polacy zmienili zdanie o rządzie Tuska. Nowy sondaż przynosi wyraźną zmianę

4 września Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało wynik najnowszego sondażu dotyczącego stosunku Polaków do rządu w sierpniu. Według ekspertów ostatni miesiąc wakacji przyniósł poprawę w ocenie rządu. „Przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych” – zwrócono uwagę . Oceniono także, że poprawa ta ma prawdopodobnie „charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych” .

Jak Polacy oceniają rząd? Wyniki najnowszego sondażu

Sondaż wykazał, że pod koniec sierpnia 32 proc. Polaków było zwolennikami rządu – to wzrost o 3 pkt proc. względem lipca. Natomiast 40 proc. było przeciwnego zdania (spadek o 8 pkt. proc.). Z kolei 24 proc. uczestników badania uznało, że ich stosunek do obecnego rządu jest obojętny (wzrost o 3 pkt proc.).

Badanie ujawniło także, że 36 proc. badanych wypowiedziało się pozytywnie na temat ostatniej działalności rządzących(wzrost o 6 pkt proc.). Negatywnie 51 proc. (spadek o 7 pkt proc.), a 13 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Co równie istotne, 36 proc. ankietowanych przyznało, że polityka obecnego rządu może dać szanse na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce. To wzrost o 5 pkt proc. Przeciwnego zdania było 50 proc. osób (spadek o 6 pkt proc.).

Jak Polacy oceniają premiera?

Respondentów zapytano także, czy są zadowoleni, że na czele rządu stoi obecnie Donald Tusk. 36 proc. z nich stwierdziło, że tak (wzrost o 5 pkt proc.). Natomiast 51 proc. nie jest zadowolonych (spadek o 7 pkt proc.). „W stosunku do ubiegłego miesiąca opinie o premierze wyraźnie się poprawiły” – podkreślił CBOS .

Badanie zostało zrealizowane od 20 do 30 sierpnia 2026 r. wśród 935 osób. Wykorzystano metody CAPI (63,6 proc.), CATI (19,4 proc.) oraz CAWI (17,0 proc.).

Czytaj też:

Fala komentarzy po szczekaniu w Sejmie. „Polityczna degradacja i upadek PiS” Czytaj też:

Ziobro broni się w TV Republika ws. afery Zondacrypto, uderzył w Tuska. „Na tym się wywrócą”