Młodzi wysoko oceniają Nawrockiego. Zaskakujący wynik sondażu

Karol Nawrocki cieszy się szczególnie dobrymi ocenami wśród najmłodszych Polaków. Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że pozytywnie jego prezydenturę ocenia 73 proc. badanych w wieku od 18 do 29 lat.

Wyniki opublikowano w dniu rozpoczęcia organizowanego przez Kancelarię Prezydenta wydarzenia „Przyszłość.pl”. Do rezydencji w Juracie zaproszono niemal 800 młodych osób z całej Polski.

Aż 73 proc. młodych dobrze ocenia Nawrockiego

Wśród respondentów w wieku 18–29 lat odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wskazało 31 proc., a „raczej dobrze” – 42 proc. Negatywną opinię wyraziło jedynie 7 proc. uczestników z tej grupy.

Co ciekawe, żaden z najmłodszych respondentów nie wybrał odpowiedzi „zdecydowanie źle”. Pozostałe 20 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań prezydenta.

Również wśród osób w wieku 30–39 lat pozytywną opinię o Nawrockim ma 73 proc. badanych. W tej grupie aż 54 proc. wystawiło mu zdecydowanie dobrą ocenę.

Starsi bardziej krytyczni wobec prezydenta

Opinie zmieniają się wraz z wiekiem respondentów. Wśród osób w wieku 40–49 lat negatywnie działania Nawrockiego ocenia 52 proc., a pozytywnie – 45 proc.

Krytyczne oceny dominują również wśród seniorów po 70. roku życia. Źle prezydenturę Nawrockiego postrzega 58 proc. z nich, w tym 45 proc. „zdecydowanie źle”.

Jak Polacy oceniają prezydenturę Nawrockiego?

W całej badanej grupie działania Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 49,2 proc. Polaków. Zdecydowanie dobre zdanie ma 32,2 proc., a raczej dobre – 17 proc.

Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 38,1 proc. respondentów. Odpowiedź „zdecydowanie źle” wskazało 25,4 proc., natomiast „raczej źle” – 12,7 proc. Taki sam odsetek badanych nie miał zdania.

Wyniki pokazują także silny podział polityczny. Wśród wyborców ugrupowań pozostających poza koalicją rządzącą Nawrockiego dobrze ocenia 78 proc. respondentów. Z kolei aż 88 proc. zwolenników obozu rządzącego wystawia mu ocenę negatywną.

Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono dla Wirtualnej Polski w dniach 21–23 sierpnia 2026 r. metodami CATI i CAWI na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób.

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