Nawrocki rozpoczął „Przyszłość.pl”. Skolim pojawił się w ortezie

Karol Nawrocki rozpoczął w sobotę 29 sierpnia wydarzenie „Przyszłość.pl” w prezydenckiej rezydencji na Mierzei Helskiej. W dwudniowym spotkaniu uczestniczy niemal 800 młodych osób z całej Polski.

Kancelaria Prezydenta opublikowała pierwsze zdjęcia i nagrania z Juraty. Wśród gości pojawił się już Skolim, którego koncert wzbudził przed wydarzeniem duże kontrowersje.

Skolim przyjechał w ortezie

Artysta przyjechał do prezydenckiej rezydencji charakterystycznym różowym samochodem. Na materiałach opublikowanych z Juraty widać, że ma na nodze ortezę.

Skolim niedawno doznał kontuzji podczas koncertu w Rewalu. 13 sierpnia spadł ze sceny, ale dokończył występ, siedząc na krześle. Późniejsze badania wykazały uszkodzenie więzozrostu przedniego oraz skręcenie stawu skokowego. Lekarze założyli mu półszynę gipsową i zalecili rehabilitację.

Uraz nie przeszkodził mu jednak w przyjeździe do Juraty. Skolim pozostaje jednym z artystów zapowiedzianych w programie „Przyszłość.pl”.

Chcieli odwołania koncertu Skolima

Przeciwko występowi Skolima podczas wydarzenia dla młodych protestowali wcześniej Anna i Adam Weberowie. Do ich apelu o odwołanie koncertu dołączyła Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Komisja oceniła, że zaproszenie artysty jest „wyjątkowo niefortunne”. Zwróciła uwagę na wulgarne i seksualizujące treści pojawiające się w części jego utworów.

Kancelaria Prezydenta nie zdecydowała się jednak na zmianę programu. Minister Marcin Przydacz, pytany o kontrowersje, stwierdził w Polsat News, że młodzi ludzie lubią „muzykę lekko pikantną”.

Niemal 800 młodych w rezydencji prezydenta

Uczestnicy „Przyszłość.pl” mają od 18 do 26 lat i zostali wybrani w otwartym naborze. W programie znalazły się spotkania z parą prezydencką, sesja pytań i odpowiedzi z Karolem Nawrockim, debaty, zajęcia sportowe oraz koncerty.

Oprócz Skolima wystąpić mają m.in. Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że spotkanie nie ma charakteru partyjnego.

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