Nawrocki uchylił rąbka tajemnicy przed wydarzeniem w Juracie. Wielki rozmach

W prezydenckiej rezydencji w Juracie trwają ostatnie przygotowania do wydarzenia „Przyszłość.pl”, zaplanowanego na 29 i 30 sierpnia. Zdjęcia opublikowane na oficjalnym profilu Karola Nawrockiego pokazują dużą scenę koncertową, rozbudowaną infrastrukturę techniczną oraz setki leżaków ustawionych na plaży. Na fotografiach widać również ekipę pracującą przy nagłośnieniu i przygotowującą teren dla uczestników. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne spotkanie z młodzieżą będzie miało także atmosferę letniego festiwalu.

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Prezydencka rezydencja otwarta dla młodzieży. Przyjedzie 800 osób

W wydarzeniu ma uczestniczyć niemal 800 osób w wieku od 18 do 26 lat, wybranych w otwartym naborze. Przez dwa dni będą rozmawiać o przyszłości Polski i najważniejszych wyzwaniach stojących przed krajem. Organizatorzy zapowiedzieli debaty, rozmowy i spotkania. Według informacji opublikowanych w mediach społecznościowych prezydencka rezydencja na Mierzei Helskiej po raz pierwszy zostanie otwarta dla tak licznej grupy młodych ludzi.

Program nie ograniczy się jednak do dyskusji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział także w części rozrywkowej, której centralnym punktem mają być koncerty na ustawionej przy plaży scenie.

Skolim wystąpi u Nawrockiego w Juracie. Koncert wywołał dyskusję

Najwięcej emocji przed rozpoczęciem wydarzenia wzbudziła informacja o występie Skolima. Konrad Skolimowski, kojarzony z disco polo i muzyką latino, będzie jedną z gwiazd koncertowej części spotkania. Zaproszenie artysty spotkało się z krytyką części środowiska muzycznego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tekstów jego piosenek i tego, czy pasują one do wydarzenia odbywającego się w prezydenckiej rezydencji. Krytyczne głosy zabrali m.in. Michał Wiśniewski oraz Anna i Adam Weberowie.

Management Skolima potwierdził, że muzyk nie zamierza rezygnować z koncertu. Jego przedstawiciel przekonywał, że występ podczas wydarzenia z udziałem prezydenta jest dla artysty ważnym wyróżnieniem.

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