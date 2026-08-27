Skolim w ugrzecznionej wersji zagra dla Nawrockiego. Na jaw wyszły nowe fakty

Skolim, jako samozwańczy „król latino”, w ostatnich miesiącach podbija Polskę, grając rekordową liczbę koncertów. Słynie właściwie głównie z tego, że daje po kilka występów dziennie. Charakterystyczne dla tego artysty są też wulgarne teksty, w których informuje swoich słuchaczy, że „zrobi ją na ladzie”, albo „zrobi ją na blacie, bo lubi rzeczy po*****e”.

Skolim i Kubańczyk na wydarzeniu prezydenta Nawrockiego

Nic dziwnego, że informacja o występie Skolima na wydarzeniu organizowanym przez prezydenta wywołała falę komentarzy. Obok niego na scenie pojawi się też raper i youtuber Kubańczyk, który walczył na galach freak fight oraz bracia Lee, znani z... konkursów chopinowskich.

– To osoby, które angażują się w działalność o charakterze społecznym i charytatywnym. Wspierają zbiórki, różne organizacje, przekazują rzeczy na licytacje, spotykają się z dziećmi chorymi onkologicznie. I Skolim, i Kubańczyk wpłacają duże pieniądze przy okazji współprac z fundacjami – zaznaczał w rozmowie z WP przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Informator portalu dodawał, że syn prezydenta prowadził wywiady ze Skolimem i Kubańczykiem, co może dodatkowo wyjaśniać ich angaż. – Akcept dał sam prezydent, a Daniela pewnie podpytał o chłopaków. Tyle – podsumował.

– Zastanawialiśmy się w gronie współpracowników prezydenta, czym uatrakcyjnić pobyt młodych w Juracie. I po dyskusji stwierdziliśmy, że wybór obu panów – w całym pakiecie innych gości, w tym braci Lee – będzie dobry. I będzie stanowić wartość dodaną – stwierdzało źródło Wirtualnej Polski.

Wulgaryzmy w tekstach Skolima nie będą problemem?

Jak otoczenie prezydenta podchodzi do wulgaryzmów i seksualnych aluzji w tekstach Skolima? – Zdajemy sobie sprawę, że są takie teksty, ale takich wulgarnych treści podczas występów w Juracie ma nie być. Piosenki będą dopasowane do odbiorców – zapewniano.

Na stronie wydarzenia Przyszlosc.pl zapowiadano jeszcze kilku wykonawców. „Na naszej scenie wystąpią Skolim, Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Wieczorem – Chopin nad Bałtykiem, czyli plenerowy koncert braci Hyuka i Hyo Lee na plaży” – napisano. Skolim i Kubańczyk mają zagrać za „symboliczne wynagrodzenie”, którego jednak nie ujawniono.

– Skolim i Kubańczyk są postaciami kontrowersyjnymi, jak większość artystów, ale to nie znaczy, że nie można ich zapraszać – zaznaczał rozmówca WP. – Władze lokalne z całej Polski zapraszają Skolima, jest rozchwytywany przez wszystkich. I to nieważne, czy ktoś ma poglądy prawicowe czy lewicowe – dodawał.

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