Sędzia Berek zostanie zaprzysiężony? Prezydent Nawrocki wskazał na jeden warunek

Spór o Trybunał Konstytucyjny wydaje się trudny do rozstrzygnięcia, ale kolejne tygodnie skutkują stopniową zmianą układu sił. W końcu nowi sędziowie zdobędą w TK większość i paraliż tej kluczowej instytucji dobiegnie końca.

Berek w TK. Pałac Prezydencki stawia warunek

Jednym z problemów na drodze do sprawnie funkcjonującego Trybunału jest kwestia zaprzysiężenia kolejnych sędziów, wybranych już przez Sejm. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie przyjął przysięgi od czterech sędziów, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do wykonywania obowiązków. W takiej samej sytuacji może znaleźć się Maciej Berek, który 16 września powinien już zaczynać swoja pracę w Trybunale.

Kancelaria Prezydenta przedstawiła właśnie warunek, który Berek musi spełnić, by Karol Nawrocki zajął się jego zaprzysiężeniem. Urzędnicy domagają się oficjalnego potwierdzenia prawniczej kariery sędziego, który jeszcze niedawno pełnił funkcję szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów i był nazywany „prawą ręką” Donalda Tuska.

– Dopóki taki dokument nie trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, nie będzie zaproszenia do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim – mówił w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Maciej Berek i zarzuty o upolitycznienie

Do kandydatury Macieja Berka zgłoszono wiele wątpliwości, nie tylko natury formalnej. Nawet koalicjanci KO zauważali, że jest on członkiem obozu rządzącego, a do TK mieli nie trafiać już politycy. Przypominano, jak ostro PiS krytykowany był za wprowadzenie do tej instytucji posłów Krystyny Pawłowicz i Sławomira Piotrowicza. Berek co prawda posłem nie jest, ale jako niedawny minister nie może poważnie mówić o braku powiązań z politykami.

Koalicja Obywatelska odpowiada opozycji argumentem, że działa w granicach prawa. Powołuje się przy tym na zasady wprowadzone za rządów PiS. Korzysta więc z przepisów, których ustanowienie swego czasu krytykowała.

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