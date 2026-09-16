Wicemarszałek Sejmu zapytany o wątpliwości ws. sędziego TK. Wymowne trzy sekundy ciszy

Piotr Zgorzelski został zapytany w TVN24, czy „dałby sobie obciąć rękę za to, że Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi, których ustawa żąda od sędziego Trybunału Konstytucyjnego”. – Zagłosowałem na pana sędziego Berka dlatego, że na posiedzeniu klubu parlamentarnego zapewniał nas, że ma plan na to, aby Trybunał Konstytucyjny przywrócić obywatelom – powiedział szef rady naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego po trzysekundowej zadumie.

– Czekam na to, aby sędzia Berek wraz z sędziami, którzy zostali wybrani przez większość parlamentarną, przywrócił TK obywatelom. Bo to jest stawka, o którą warto się bić – powiedział z kolei Zgorzelski po tym, jak zwrócono mu uwagę na jego zwłokę i brak przekonania co do pewności swojej wypowiedzi. Wicemarszałek Sejmu tłumaczył, że za kadencji PiS TK „pozbawiono prymatu nad sprawami, które wynikają z konstytucji”.

Maciej Berek czeka na decyzję Karola Nawrockiego. Piotr Zgorzelski o wątpliwościach ws. sędziego TK

– Jeżeli pan przedtem minister, a teraz sędzia Berek mówi, że spełnia kryteria, dlatego że posiada odpowiednie zaświadczenia i opinie wystawione przez korporacje radców prawnych, to dla mnie jest to bardziej wiążące niż to, co wygadują politycy Prawa i Sprawiedliwości – wyjaśniał Zgorzelski. Szef rady naczelnej PSL dodał w kontekście wątpliwości, że Karol Nawrocki „nie żyje na bezludnej wyspie i docierają do niego informacje”.

Zgorzelski jednocześnie stanął po stronie Włodzimierza Czarzastego oceniając, że „broni powagi Sejmu i nie pozwala na przekraczanie przez Pałac Prezydencki tych ram, których nie może przekroczyć, bo nie ma ku temu kompetencji”. Szef rady naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego nie chciał spekulować co teraz będzie z Berkiem. Zgorzelski zwrócił uwagę, że sędzia Sławomir Patyra czekał na zaprzysiężenie kilka tygodni, więc zaapelował, aby dać prezydentowi np. miesiąc czasu.

Na co czeka prezydent ws. sędziego TK? „Może potrzebuje pieszczot politycznych”

Wicemarszałek Sejmu spekulował, że może Nawrocki „potrzebuje pieszczot politycznych”. Zgorzelski w kontekście potencjalnej walki Berka z Bogdanem Święczkowskim powtórzył, że „cała ta operacja jest warta tego, aby Trybunał Konstytucyjny przywrócić obywatelom”. Szef rady naczelnej PSL porównał zaprzysiężenie prof. Andrzeja Rzeplińskiego z tym Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Zgorzelski spekulował, że Berek prowadził „rozmowy z sędziami, którzy wykazują się większą przyzwoitością niż lojalnością wobec Święczkowskiego”. Wicemarszałek Sejmu kontynuował, że większość w TK już jest, albo będzie to kwestia czasu. Zgorzelski zastrzegł, że „nie wie, czy ewentualnie wzięcie TK jest najlepszym scenariuszem”. Jako alternatywę podał reset konstytucyjny albo stworzenie przy Sądzie Najwyższym Izby Konstytucyjnej.

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