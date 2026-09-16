Incydent podczas dożynek z udziałem Nawrockiego. W pobliżu prezydenta wykryto drona. Zatrzymano mężczyznę

W niedzielę 13 września prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką bawił się na dożynkach w Tryńczy na Podkarpaciu. W trakcie zdarzenia doszło jednak do incydentu, który potraktowano jako potencjalne zagrożenie dla głowy państwa.

Incydent na dożynkach z prezydentem. Dron wzbudził niepokój

Jak informuje radio RMF FM, w zamkniętą strefę nad terenem imprezy wleciał dron. Policja dotarła do jego operatora, który okazał się mieszkańcem okolic Tarnowa. Mężczyzna zapewniał, że przyjechał na dożynki, by obejrzeć występ swojej partnerki, tańczącej w Kole Gospodyń Wiejskich.

Policjanci zachowali czujność i szybko zauważyli krążącego nad miejscem dożynek drona. Zainterweniowali i zatrzymali jego operatora. Jak tłumaczył, nie zauważył informacji o ograniczeniach dla tego typu aktywności. Zakaz lotów ustanowiła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Motywowany był oczywiście wizytą pary prezydenckiej na wydarzeniu.

Prokuratura wszczęła już postępowanie w sprawie złamania przepisów prawa lotniczego. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i po złożeniu wyjaśnień zwolniono go do domu.

Dożynki w Tryńczy z udziałem prezydenta

Para prezydencka wzięła udział w tradycyjnych obchodach Dożynek Prezydenckich w Tryńczy. W wydarzeniu połączonym z ceremonialnym przekazaniem chleba oraz wręczeniem wyróżnień dla grup wieńcowych uczestniczyli rolnicy z całej Polski.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła polowa msza święta, podczas której ks. abp Adam Szal poświęcił tradycyjne wieńce oraz chleb dożynkowy. Po nabożeństwie Prezydent wraz z Pierwszą Damą wręczyli dyplomy konkursowe dwunastu grupom wieńcowym.

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