Nawrocki może kwestionować wybór Berka do TK? Były prezes Trybunału reaguje

W środę 14 października Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się w Sejmie (nie uczestniczył w niej prezydent Karol Nawrocki). Powtórzyła się więc ścieżka, którą wybrało czworo innych sędziów TK, którzy kilka miesięcy temu także złożyli ślubowania w niższej izbie polskiego parlamentu (również bez obecności prezydenta). Ta grupa nie jest dopuszczana przez Bogdana Święczkowskiego do orzekania.

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Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Maciej Berek kontra Karol Nawrocki w TK. Były prezes Trybunału reaguje

Czy ślubowanie, które Maciej Berek złożył bez obecności Karola Nawrockiego, jest skuteczne? – Nie ma dla mnie żadnej wątpliwości i to może nawet nie dlatego, że akurat wczoraj była wydana opinia Komisji Weneckiej. Tak uważałem wcześniej, taki pogląd konsekwentnie wyrażałem. On jest w pełni zgodny z tym, co mówią w ogromnej większości przedstawiciele nauk prawnych, konstytucjonaliści, wielu innych prawników – powiedział prof. Marek Safjan na antenie Polsat News.

– Prezydent nie może cenzurować aktów wyborczych parlamentu. I oczywiście mówimy o sytuacji, w której są spełniane wszystkie warunki, a tak przecież było, w sposób niewątpliwy, związane z wyborem przez Sejm. Prezydent nie jest osobą, która ma prawo weryfikowania kryteriów, które są przewidywane w konstytucji. Bo to należy do Sejmu. Sejm swoim aktem potwierdza, że warunki, przesłanki wyboru na stanowisko sędziego zostały spełnione – stwierdził były prezes TK.

– (Złożenie ślubowania – red.) „wobec” prezydenta oznacza, że do prezydenta musi dotrzeć informacja o złożeniu aktu ślubowania – wskazał prof. Safjan. Jak dodał, fizyczna obecność prezydenta w czasie ślubowania ma wymiar ceremonialny. Jednocześnie zaznaczył, że sędzia TK formalnie rozpoczyna swoją kadencję „z momentem aktu wyborczego”.

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