Burza po ślubowaniu Berka. “Dość pisowskiego dziadostwa!”, „koniec maskarady Święczkowskiego”

Przypomnijmy, 14 października o godz. 9:00 Maciej Berek wybrany przez większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył ślubowanie w Sejmie.

Ślubowanie Macieja Berka. Fala komentarzy w sieci

„M. Berek złożył ślubowanie. Zgodnie z prawem, konstytucją i opinią Komisji Weneckiej. Obstrukcja Nawrockiego jest bez znaczenia. Naprawiamy TK” – stwierdził poseł KO Zbigniew Konwiński.

Podobnego zdania jest jego partyjny kolega poseł Krzysztof Brejza „Sędzia TK Maciej Berek złoży dzisiaj ślubowanie w Sejmie, bo taki obowiązek wymaga od niego Konstytucja RP. Koniec maskarady Święczkowskiego, Kaczyńskiego i Ziobry zbliża się nieuchronnie. Polacy mają konstytucyjne prawo do Trybunału Konstytucyjnego i Koalicja 15.X to prawo im przywróci” .

W tym samym tonie wypowiedział się poseł Lewicy Tomasz Trela. „Kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego złożył ślubowanie "wobec prezydenta". Pan Święczkowski ma obowiązek przydzielić sprawy każdemu legalnie wybranemu sędziemu. Jeżeli tego nie zrobi, odpowiednie służby państwa powinny zrobić z nim porządek. Dość tego pisowskiego dziadostwa!” – napisał w serwisie X.

Prawica grzmi po ślubowaniu Macieja Berka

Inne stanowisko reprezentują politycy prawicy. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek napisał w mediach społecznościowych: „cel jest jasny: stworzyć polityczne zaplecze do podważania decyzji prezydenta Karola Nawrockiego i jego mandatu! Tak wygląda praworządność według Tuska: kiedy prawo przeszkadza w realizacji politycznego planu, szuka się zagranicznej opinii, którą można wykorzystać jako alibi. Komisja Wenecka jest organem doradczym, a jej opinia nie zmienia polskiego prawa ani nie odbiera prezydentowi RP konstytucyjnych kompetencji”.

Dodał także: „prezes TK Bogdan Święczkowski nie ma prawa dopuścić do orzekania sędziego, który nie złożył ślubowania wobec prezydenta RP! Nie pozwolimy na podporządkowanie państwa politycznym interesom Tuska” .

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki napisał: „dość kpiny z państwa. Ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa się wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nie wobec sejmowych mebli. To nie jest kwestia dekoracji ani politycznego gestu, lecz podstawowa reguła ustrojowa. Maciej Berek, godząc się na tę farsę, nie przywraca powagi Trybunałowi. Przeciwnie: dokłada kolejną warstwę chaosu do instytucji już głęboko uwikłanej w spór polityczny” .

Dodał także, że nie da się wyjść z tego zapętlenia kolejnym obchodzeniem prawa i symbolicznych procedur. Potrzebny jest konstytucyjny reset TK: nowe otwarcie, jasne zasady i instytucja zdolna odzyskać autorytet. To właśnie proponuje Rozwój Plus. Trzeba przeciąć ten węzeł gordyjski – zamiast udawać, że problem sam zniknie.

Krzysztof Szczucki z ugrupowania Mateusza Morawieckiego uznał natomiast, że „ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie polega na wygłoszeniu jego tekstu w Sejmie. Ustawa wymaga złożenia go wobec Prezydenta RP. Polityczna inscenizacja nie może zastąpić procedury przewidzianej w prawie” .

Z kolei według Mariusza Błaszczaka z PiS-u „dziś w Kancelarii Sejmu popełniono przestępstwo” , a „konstytucyjna procedura została zastąpiona politycznym teatrem” .

Czytaj też:

Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Zwrócił się do Karola Nawrockiego Czytaj też:

Wrze po ślubowaniu Macieja Berka. Przepychanki z policją przed siedzibą TK