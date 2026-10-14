Trwa bitwa o Trybunał Konstytucyjny. Nawrocki wchodzi do gry

Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Informację potwierdził Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przed budynkiem trwa protest. Wśród zgromadzonych są m.in. manifestanci z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”. Wizyta odbywa się w dniu ślubowania Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego TK we wrześniu. Rano Berek uczestniczył w ceremonii w parlamencie, a następnie udał się do Trybunału.

Maciej Berek ślubował w Sejmie. Do orzekania go nie dopuszczono

Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Później przekazał w Kancelarii Prezydenta RP pisemną rotę ślubowania. Dokument zawierał jego podpis poświadczony notarialnie.

Następnie wraz z innymi sędziami wybranymi przez Sejm w obecnej kadencji przyjechał do siedziby TK. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania. Środowa ceremonia w Sejmie i złożenie dokumentu w Kancelarii Prezydenta nie zakończyły więc sporu dotyczącego objęcia przez Berka urzędu.

Nawrocki o Berku. Wskazał na ślubowanie przed prezydentem

Jeszcze przed przyjazdem do Trybunału prezydent odniósł się do sytuacji Berka podczas konferencji prasowej.

— Jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK — powiedział Karol Nawrocki.

Spór o ślubowanie sędziów TK trwa od miesięcy

Podobna sytuacja dotyczy czworga sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Chodzi o Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Nie zostali zaproszeni przez Karola Nawrockiego na ślubowanie. Złożyli je w kwietniu w sejmowej Sali Kolumnowej, a pisemne roty przekazali Kancelarii Prezydenta.

Bogdan Święczkowski nie uznał tej ceremonii za ślubowanie „wobec prezydenta”. Sędziowie nie objęli urzędów. Dwoje pozostałych sędziów wybranych w marcu, czyli Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek złożyło ślubowanie w obecności prezydenta.

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