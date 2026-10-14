Gosek wszczął awanturę. „No już, chcecie się szarpać? Wczoraj 120 wziąłem! Przepchnę was”

W środę 14 października Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystość próbował wejść poseł PiS Mariusz Gosek, ale drogę zastąpili mu funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.

„Przepchnę was”. Mariusz Gosek przed wejściem na ślubowanie

— Proszę mnie przepuścić. Będziecie panowie teraz tak stali? Mamy się szarpać? To was przepchnę — mówił polityk.

Chwilę później ponowił zapowiedź: „Przepchnę was”. Poseł PiS rzucił jeszcze, że „wczoraj 120 wziął na”, ale zdania nie dokończył. Można się jednak domyślać, chodziło mu o to, że wziął na „klatę”. Na funkcjonariuszach nie zrobiło to jednak wrażenia i nie ustąpili.

Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. PiS kwestionuje ceremonię

Berek został wybrany przez Sejm we wrześniu. Prezydent nie zaprosił go jednak na ślubowanie, dlatego ceremonię zorganizowano w parlamencie. Podobnie postąpiono wcześniej w przypadku innych osób wybranych na sędziów TK.

Posłowie PiS uznają takie ślubowanie za bezprawne. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przedstawia odmienne stanowisko. Po uroczystości powołał się na wtorkową opinię Komisji Weneckiej, która w jego ocenie potwierdza zgodność działań Sejmu z prawem.

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Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Ślubowanie bez prezydenta? Komisja Wenecka wskazuje warunki

Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, wskazała, że ślubowanie może odbyć się bez fizycznej obecności prezydenta. Zastrzegła jednak konieczność zachowania istotnych elementów tej procedury.

Chodzi o złożenie ślubowania w wymaganej formie, należyte zweryfikowanie jego wykonania oraz skierowanie i przekazanie go prezydentowi.

Sejm wybrał ośmioro sędziów TK. Nie wszyscy zaczęli orzekać

W obecnej kadencji Sejm wybrał już osiem osób na sędziów TK. W marcu byli to Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski. Bentkowska i Szostek złożyli w kwietniu ślubowanie w Pałacu Prezydenckim i objęli urzędy w TK. Pozostała czwórka ślubowała w Sejmie bez obecności prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych osób do orzekania.

W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę, który w lipcu ślubował w obecności prezydenta. Zapowiedział jednak, że nie będzie orzekał, dopóki czworo sędziów wybranych w marcu nie zostanie dopuszczonych do pracy. Ósmą osobą wybraną przez Sejm jest Maciej Berek.

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