Święczkowski rzucił się na Berka? Żurek: „Dotarło do mnie, że był szarpany”

W środę przed południem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do przepychanek manifestantów z policją. W zgromadzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, Robert Bąkiewicz, Tomasz Sakiewicz oraz posłowie PiS.

Przepychanki przed TK. Żurek kieruje pismo do prokuratury

Podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nazwał te incydenty „bulwersującymi” i zapowiedział reakcję służb.

— Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy Robert Bąkiewicz i inne osoby uczestniczące w zgromadzeniu, które moim zdaniem przerodziło się w działania mogące naruszać porządek prawny, dopuściły się przestępstwa – poinformował Żurek podczas konferencji.

„Prokuratura nie pozostanie bierna”. Żurek o działaniach Święczkowskiego

Żurek przywołał wtorkową opinię Komisji Weneckiej oraz przepisy konstytucji.

— Kolejny raz obserwujemy na oczach całej opinii publicznej bezprawne działania p.o. prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Prokuratura nie pozostanie bierna, sędziowie powinni zostać jak najszybciej dopuszczeni do pracy – podkreślił.

Czy Maciej Berek był szarpany? Minister chce sprawdzenia doniesień

Dziennikarka TVN24 zapytała o doniesienia dotyczące przepychanek między Maciejem Berkiem a Bogdanem Święczkowskim. Minister sprawiedliwości potwierdził, że dotarły do niego takie informacje.

— Dotarło do mnie, że pan Berek był nawet szarpany. Ja bym chciał, aby prokuratura to od razu sprawdziła. Tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to stosownie udokumentować – oznajmił Żurek.

Zdaniem ministra sprawiedliwości Święczkowskiemu zaczyna się palić grunt pod nogami i traci panowanie nad sobą.

— To też pokazuje, jeżeliby się potwierdziły te twierdzenia, że pan Święczkowski traci nie tylko sojuszników wewnątrz TK, ale traci także nerwy. Apelowałbym do niego, aby nie pogarszał swojej sytuacji – podkreślił prokurator generalny.

Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Spór o sędziów TK trwa

Wybrany we wrześniu Maciej Berek złożył w środę rano ślubowanie w Sejmie z formułą „wobec prezydenta”. Karol Nawrocki nie uczestniczył w uroczystości.

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Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek ślubowali przed prezydentem. Pozostała czwórka zrobiła to w kwietniu w Sejmie, a pisemne roty przekazała Kancelarii Prezydenta. Bogdan Święczkowski nie uznał tej ceremonii za ślubowanie „wobec prezydenta”; sędziowie nie objęli urzędów. Wybrany w czerwcu Sławomir Patyra złożył ślubowanie przed prezydentem pod koniec lipca.

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