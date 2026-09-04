Ziobro broni się w TV Republika ws. afery Zondacrypto, uderzył w Tuska. „Na tym się wywrócą”
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Ziobro broni się w TV Republika ws. afery Zondacrypto, uderzył w Tuska. „Na tym się wywrócą”

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Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro Źródło: YouTube / TV Republika
Zbigniew Ziobro w TV Republika odpowiedział na słowa Donalda Tuska ws. ws. afery Zondacrypto. Wiceprezes PiS przekonywał, że kiedy był prokuratorem generalnym sprawa nie była umarzana.

Donald Tusk podczas próby odrzucenia weta głowy państwa ws. ustawy o rynku kryptoaktywów cytował zeznania Przemysława Krala. Miało z nich wynikać, że szef Zondacrypto zapłacić Zbigniewowi Ziobrze dwa miliony złotych za to, aby zostać „czystym człowiekiem”. W sprawę zaangażowana była żona wiceprezesa PiS Patrycja Kotecka. Kral usłyszał, że jak „Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to dostanie ułaskawienie w razie skazania, co było obietnicą za CPAC, reklamy i kongres w USA”.

Ziobro skomentował sprawę w TV Republika. – Mamy do czynienia z sytuacją poważną, ponieważ jest prowadzona operacja specjalna „zniszczyć prawicę”. Ona polega na tym, że ludzie, którzy są dzisiaj u władzy, dogadali się z przestępcami, na pewno z jednym i tworząc nieprawdziwe fakty oraz wyjaśnienia, usiłują uwikłać cały obóz prawicy w tego rodzaju kłamliwe przedsięwzięcia, które nie miały miejsca – bronił się były minister sprawiedliwości.

Afera Zondacrypto. Zbigniew Ziobro odpowiada na słowa Donalda Tuska w TV Republika

Zdaniem Ziobry „jest to rzecz niesłychana”. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości wspomniał, że ma nienajlepsze zdanie o tej władzy, premierze i Romanie Giertychu. Ziobro „nie sądził jednak, że ci ludzie są w stanie uciec się” do czegoś takiego. Według byłego ministra sprawiedliwości Kralowi „zagwarantowano poczucie bezkarności, by w tak oczywisty sposób kłamał i oskarżał nie tylko jego, aby w desperacji chronić w ten sposób własną władzę”.

– Ta władza uczestniczy w tej prowokacji, dlatego, że oni mają dostęp do akt postępowań, które były prowadzone tak za moich czasów, jak i za ich czasów w sprawie Zondacrypto oraz Krala. Z nich w sposób oczywisty wyłania się obraz, jestem przekonany, odmienny od tego, który insynuował i sugerował dzisiaj Tusk – przekonywał Ziobro. Wiceprezes PiS podkreślił, że „nigdy z tymi aktami się nie zapoznawał”. Ziobro zaprzeczył że, gdy był prokuratorem generalnym, sprawę Zondacrypto umarzano.

Ziobro w TV Republika szczerze o aferze Zondacrypto. „To się kompletnie nie trzyma kupy”

Były minister sprawiedliwości mówił, że „na tym się wywrócą”, bo główny wątek sprawy prowadziła osoba ze stowarzyszenia z nim wojującego. – Trzeba było by skoczyć na główkę nie tylko do pustego basenu, ale z wysokości Pałacu Kultury by założyć, że prokurator generalny, który chciałby wpływać na sprawę, oddaje jej prowadzenie koledze ze stowarzyszenia pani prokurator Wrzosek i innych kolegów prokuratorów, życzliwych tej władzy. To się kompletnie nie trzyma kupy – stwierdził Ziobro.

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Źródło: TV Republika