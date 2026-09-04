Prezenter TV Republika ukarany przez sąd. W tle sprawa Ziobry

Zbigniew Ziobro pod koniec stycznia 2025 r. miał zostać doprowadzony przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Policja nie znalazła wiceprezesa PiS w jego domu oraz mieszkaniu. Ziobro wcześniej informował o pobycie za granicą i nie było wiadomo, czy pojawi się w Polsce. Ostatecznie został namierzony w studiu TV Republiki, gdzie po rozmowie oddał się w ręce funkcjonariuszy. Gdy radiowóz z byłym ministrem sprawiedliwości odjeżdżał, z telefonem pobiegł za nim m.in. Michał Rachoń.

Osoba prywatna złożyła zawiadomienie na prezentera Telewizji Republika – podał portal gazeta.pl. W piśmie wskazano, że Rachoń „biegł ulicą Tłomackie do Al. Solidarności, a następnie wtargnął na jezdnię Al. Solidarności oraz biegł po jezdni w kierunku wschodnim przez ok. 50 metrów”. W tym czasie auto stojące na chodniku przy Al. Solidarności „włączyło się do ruchu w bezpośredniej bliskości” gwiazdy TV Republika. W ub.r. mimo kilkukrotnych prób nie udało się przesłuchać Rachonia.

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Jego pełnomocnik w pewnym momencie przekazał funkcjonariuszom, że prezenter Telewizji Republika ma napięty grafik służbowy. Wniosek o ukaranie Rachonia wpłynął w połowie stycznia tego roku. Gwiazdor TV Republika miał odpowiedzieć za to, że „szedł jezdnią, mimo obowiązku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych” i „korzystał z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię”.

Na początku sierpnia sąd wydał wobec Rachonia wyrok nakazowy, w którym uznał winę prezentera Telewizji Republika w zakresie złamania przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym. Rachoń otrzymał karę nagany. Wyrok nie jest prawomocny. „To straszne” – skomentował medialne ustalenia gwiazdor TV Republika.

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