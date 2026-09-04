Prezenter TV Republika ukarany przez sąd. W tle sprawa Ziobry
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Prezenter TV Republika ukarany przez sąd. W tle sprawa Ziobry

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Michał Rachoń
Michał Rachoń Źródło: Newspix.pl / Lev Radin
Zbigniew Ziobro gonił samochód ze Zbigniewem Ziobrą, kiedy relacjonował zatrzymanie Zbigniewa Ziobry. Gwiazdor TV otrzymał karę nagany. Wyrok nie jest prawomocny.

Zbigniew Ziobro pod koniec stycznia 2025 r. miał zostać doprowadzony przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Policja nie znalazła wiceprezesa PiS w jego domu oraz mieszkaniu. Ziobro wcześniej informował o pobycie za granicą i nie było wiadomo, czy pojawi się w Polsce. Ostatecznie został namierzony w studiu TV Republiki, gdzie po rozmowie oddał się w ręce funkcjonariuszy. Gdy radiowóz z byłym ministrem sprawiedliwości odjeżdżał, z telefonem pobiegł za nim m.in. Michał Rachoń.

Osoba prywatna złożyła zawiadomienie na prezentera Telewizji Republika – podał portal gazeta.pl. W piśmie wskazano, że Rachoń „biegł ulicą Tłomackie do Al. Solidarności, a następnie wtargnął na jezdnię Al. Solidarności oraz biegł po jezdni w kierunku wschodnim przez ok. 50 metrów”. W tym czasie auto stojące na chodniku przy Al. Solidarności „włączyło się do ruchu w bezpośredniej bliskości” gwiazdy TV Republika. W ub.r. mimo kilkukrotnych prób nie udało się przesłuchać Rachonia.

Michał Rachoń gonił samochód ze Zbigniewem Ziobrą. Sąd zdecydował o karze

Jego pełnomocnik w pewnym momencie przekazał funkcjonariuszom, że prezenter Telewizji Republika ma napięty grafik służbowy. Wniosek o ukaranie Rachonia wpłynął w połowie stycznia tego roku. Gwiazdor TV Republika miał odpowiedzieć za to, że „szedł jezdnią, mimo obowiązku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych” i „korzystał z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jezdnię”.

Na początku sierpnia sąd wydał wobec Rachonia wyrok nakazowy, w którym uznał winę prezentera Telewizji Republika w zakresie złamania przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym. Rachoń otrzymał karę nagany. Wyrok nie jest prawomocny. „To straszne” – skomentował medialne ustalenia gwiazdor TV Republika.

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Źródło: gazeta.pl