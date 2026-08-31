Lista grzechów głównych Andrzeja Dudy. Na czele sondażu TK

Co zaskakujące najbardziej przychylną grupą wiekową są dwudziestolatkowie a najbardziej krytyczną osoby z wyższym wykształceniem. Niestety co czwarty Polak nie ma własnego zdania, jak ocenić działalność byłego prezydenta.

Dekada w Pałacu Prezydenckim

Aż 45 proc. Polaków nie jest w stanie jednoznacznie podsumować dekady, przez którą urząd prezydenta sprawował Andrzej Duda. Szczegółowo ujmując: „ani dobrze, ani źle” – odpowiedziało 32 proc., zaś 13 proc. deklaruje w tej sprawie brak zdania. 25 proc. ocenia kandydaturę pozytywnie a 30 proc. negatywnie.

Jak na polityka z tak długim stażem to wynik jest dość łagodny. Trzeba pamiętać, że aż przez 10 lat był w centrum najostrzejszych sporów III Rzeczpospolitej Polskiej.

Młodzi łaskawi w ocenach

Najmłodsi ankietowani Polacy (od 16 do 29 lat) oceniają prezydenturę Dudy najlepiej ze wszystkich. Pozytywnie ocenia ją 36 proc. a negatywnie 19 proc. Jednak im starsza grupa wiekowa, tym niezadowolenie z urzędowania Dudy wzrasta. Wśród osób 60 plus pozytywnie o byłym prezydencie wyraża się 19 proc. a negatywnie aż 46 proc.

Choć Andrzej Duda wywodzi się z obozu, który polityczne fundamenty opierał na poparciu starszych pokoleń, to właśnie ta grupa wystawia mu dziś najbardziej surowy rachunek.

Kluczem do zrozumienia tego fenomenu okazuje się pamięć. Osoby po sześćdziesiątce obserwowały pełną dynamikę dekady w Pałacu Prezydenckim: od sporu o Trybunał Konstytucyjny, przez głośne ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, po kolejne weta i walkę o wpływy na szczytach władzy. Dzisiejszy dwudziestolatek w momencie objęcia urzędu przez Dudę miał zaledwie dziesięć lat. Dla niego tamte kryzysy nie są żywym doświadczeniem, lecz historycznym przekazem zredukowanym do medialnych skrótów i internetowych memów.

Partyjny prezydent

Przepaść między twardymi elektoratami jest uderzająca: 58 proc. wyborców PiS ocenia prezydenturę dobrze (5 proc. źle), podczas gdy w obozie KO relacja ta wynosi 5 proc. do 81 proc.

Zupełnie inny obraz wyłania się ze środka stawki. Sympatycy Konfederacji są niemal pół na pół: 32 proc. ocen pozytywnych wobec 33 proc. negatywnych. To efekt tarć między skrzydłem widzącym w Dudzie reprezentanta prawicy a wyborcami zarzucającymi mu bezrefleksyjną uległość wobec Nowogrodzkiej.

Trybunał Konstytucyjny

W sondażu zapytano również o najgorsze punkty całej kadencji Andrzeja Dudy. Na czele pojawiły się, zmiany w sądownictwie i spory wokół Trybunału Konstytucyjnego (37 proc.). Drugie miejsce to zbyt mała niezależność od własnego zaplecza politycznego (32 proc.). Zarzut o zbyt małą niezależność od PiS wskazuje 35 proc. wyborców… PiS.

To więcej niż wskazuje ich odsetek dla sądownictwa (28 proc.). Innymi słowy: największą pretensją elektoratu PiS do Andrzeja Dudy jest to, że był za mało samodzielny wobec PiS.

Wśród wyborców KO ten sam zarzut wskazuje 56 proc., a sądownictwo 73 proc. Te dwa obozy zgadzają się więc co do diagnozy, różniąc się jedynie tym, czy uznają ją za wadę fundamentalną, czy drugorzędną.

Ważne wnioski

49 proc. wyborców KO uważa go za jednego z najgorszych prezydentów III RP;

13 proc. wyborców PiS — za jednego z najlepszych;

Wśród osób 60+ „jeden z najgorszych” wskazuje 27 proc. W grupie 16–29 lat, tylko 4 proc.

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Badanie przeprowadziła platforma Europion Polska. Data badania: 25-27 sierpnia 2026 r. Próba: reprezentatywna próba dorosłych Polaków (16+) n=1,152. Dobór próby: Reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości oraz wyboru głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Ważenie przeprowadzono metodą IPF (iteracyjnego dopasowania proporcjonalnego).