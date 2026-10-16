Skandal na dworcu z udziałem sędziego SN. Żurek wysłał jasny sygnał

Do zdarzenia doszło 8 października, tuż przed godz. 16, na stacji kolejowej w Słupsku. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że kierownik pociągu zadzwonił pod numer alarmowy 112 i poprosił o pomoc policji w związku z zachowaniem jednego z podróżnych.

Sędzia SN trafił do szpitala po incydencie na dworcu

Chodziło o mężczyznę, który przewrócił się na peron, gdy opuszczał wagon. Upadek zakończył się obrażeniami twarzy i uszkodzeniem dwóch zębów. Kiedy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, zauważyli rany i wyczuli od poszkodowanego silną woń alkoholu.

Policjanci udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie wezwali karetkę. Zespół ratownictwa medycznego przewiózł mężczyznę na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku.

Według informacji podawanych przez TVN24 mężczyzna mógł mieć w organizmie blisko cztery promile alkoholu. Ta wartość nie została jednak oficjalnie potwierdzona.

Podczas interwencji policjanci ustalili dane poszkodowanego, ale nie wiedzieli, że mają do czynienia z sędzią Sądu Najwyższego. Mężczyzna nie poinformował ich o pełnionej funkcji ani nie pokazał legitymacji służbowej. Jak wynika z ustaleń dotyczących zdarzenia, tożsamość pacjenta wyszła na jaw dopiero w szpitalu. Personel miał dowiedzieć się o jego stanowisku od żony mężczyzny.

Ponieważ funkcjonariusze nie stwierdzili przestępstwa ani wykroczenia, nie nałożyli mandatu i nie zastosowali środków przymusu.

Według medialnych doniesień sędzia, o którym mowa, to Andrzej Michałowicz. Nominację na sędziego SN otrzymał w lipcu 2026 roku z rąk Karola Nawrockiego. Wcześniej przez wiele lat pracował w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Pełnił tam również funkcję prezesa, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro.

Żurek reaguje po incydencie z udziałem sędziego SN

Podczas konferencji prasowej incydent skomentował Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości podkreślił, że „ta sprawa musi zostać bardzo dokładnie wyjaśniona”. – Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że tak zwany neo-KRS wybierał, także do Sądu Najwyższego, naszym zdaniem z naruszeniem prawa, osoby, które nie spełniają wymogów nieskazitelności charakteru. Te decyzje, moim zdaniem, były nieważne. I za tych neosędziów, za każde ich wejście na salę rozpraw, musimy płacić odszkodowania – mówił.

– Musimy tę sprawę wyjaśnić. To jest niedopuszczalne zachowanie. To wskazuje, jak bardzo kulejący był proces nominacji. Ja z zadziwieniem przyjmowałem pewne kandydatury, które przechodziły przez tak zwany neoKRS, a później decyzje prezydentów, czy pana prezydenta Dudy, czy pana prezydenta Nawrockiego. Więc my na pewno tych spraw nie będziemy zamiatać pod dywan. Doprowadzimy do tego, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował w sposób prawidłowy – zapewnił Waldemar Żurek.

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