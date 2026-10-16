Żurek podjął stanowcze kroki. „Immunitet nie służy do ochrony kłamców”

„Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich. Skierowałem do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli piąty już wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi” – przekazał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych.

„25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu” – dodał.

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