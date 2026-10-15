Minister Żurek odsunął sędziów od orzekania. Prezes NRA komentuje

Prokuratura Krajowa zawnioskowała o uchylenie immunitetów sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Piotrowi Schabowi, Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie. Pozwoliło to ministrowi sprawiedliwości na podjęcie kolejnych kroków.

Minister Żurek odsunął trzech sędziów od orzekania

Waldemar Żurek odsunął ze wymienioną trójkę od orzekania – ze skutkiem natychmiastowym. Szef resortu sprawiedliwości oznajmił, że podpisał decyzje o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych sędziów na okres jednego miesiąca. Podał też podstawę, czyli wnioski prokuratury o uchylenie immunitetów.

„Fakt” poprosił o komentarz do tej sprawy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysława Rosatiego. Na samym wstępie potwierdził, że „tymczasowe odsunięcie sędziego od orzekania w przypadku skierowania wniosku o uchylenie mu immunitetu to instrument przewidziany w ustawie, pozostawiony do decyzji ministra sprawiedliwości”.

Rosati zaznaczył jednocześnie, że „minister może, ale nie musi z niego korzystać”. – Ustawa rezerwuje taką możliwość, jeżeli wymaga tego rodzaj czynu dokonanego przez sędziego, powaga sądu lub istotne interesy służby – wyliczał. — Wówczas minister może natychmiastowo odsunąć sędziego od wykonywania obowiązków służbowych — tłumaczył.

Trzej sędziowie wysłani na przerwę. Co przypisuje im prokuratura?

Prokuratura zarzuca sędziom przekroczenie uprawnień. Przypisuje się im m.in. podawanie się za rzecznika bądź zastępcę rzecznika sądów dyscyplinarnych po odwołaniu z tej funkcji. Sędzia Lasota został odwołany w lipcu 2025 roku przez Waldemara Żurka, a sędziowie Schab i Radzik kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przez Adama Bodnara. Radzikowi zarzuca się też ukrywanie akt postępowania i bezpodstawne wszczynanie postępowania dyscyplinarnego.

Szef NRA ocenił ten konkretny przypadek. Przyznał, że sprawa trójki odsuniętych sędziów „brzmi poważnie”. Dodawał od razu, że ostateczna decyzja należy jednak do sądu. — O ile w ogóle dojdzie do uchylenia immunitetu, co musi nastąpić mocą działania Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego – przypominał.

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