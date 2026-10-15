Obajtek zakpił z ruchu Żurka. „Celę chcę dzielić z Tuskiem”

„Skierowałem do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie” – oświadczył w czwartkowym (15 października) wpisie na platformie X minister sprawiedliwości.

Waldemar Żurek wskazał, że ws. chodzi o „bezprawne zaniżanie cen paliw (...) w okresie przedwyborczym”. „Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby (...) litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. (...) Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld” – przekazał prokurator generalny i dodał, że za rzekome „przestępstwo niegospodarności w wielkich rozmiarach (...) grozi do 25 lat pozbawienia wolności”.

Eurodeputowany zareagował na te doniesienia – Obajtek zakpił z całej sytuacji. „Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo – pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków' – zaznaczył.

Przedstawiciele Orlenu zabrali głos. Przemysław Czarnek wsparł partyjnego kolegę

Pod jego wpisem, co ciekawe, pojawił się komentarz od przedstawicieli biura prasowego Orlenu. „Panie Pośle – oto wykres z cenami hurtowymi Orlenu z 2023 r. Łatwo dostrzec na nim wybory. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego oficjalnie alarmowała o zatrzymaniu importu paliw do Polski w tamtym czasie. Był to efekt Pańskich działań. To skutkowało awariami dystrybutorów i naruszeniem rezerw paliw – dodajmy, że podczas wojny za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj mamy najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej, stabilność dostaw – i wszystko odbywa się zgodnie z prawem” – podkreślili przedstawiciele spółki.

Na wieść o tym, że polityk Koalicji Obywatelskiej, szef MS, chce doprowadzić do odebrania immunitetu byłemu prezesowi Orlenu, zareagował też znany mecenas. Bartosz Lewandowski uznał ten ruch rządu Koalicji 15 Października za nietrafiony. „Próba wsadzenia do aresztu posła opozycji za spowodowanie obniżenia cen paliw na stacjach, w sytuacji gdy właśnie paliwo w Polsce zahacza o rekordowe ceny i budzi powszechne oburzenie, to samo******o” – ocenił.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera zgodził się z prawnikiem, a całą sytuację określił mianem „szaleństwa”. „Trzymaj się, jesteśmy z Tobą. A ci nieudacznicy odpowiedzą za wszystkie swoje bezeceństwa. Za to też” – zwrócił się do Obajtka poseł Przemysław Czarnek.

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