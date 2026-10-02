Obajtek dostanie nową misję w PiS? Marian Banaś: To jakiś żart
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Obajtek dostanie nową misję w PiS? Marian Banaś: To jakiś żart

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Marian Banaś
Marian Banaś Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Z ustaleń „Faktu” wynika, że Daniel Obajtek ma zostać niebawem nową twarzą programu gospodarczego PiS. Co na to były prezes Najwyższej Izby Kontroli (za jego kadencji NIK kierowała liczne zawiadomienia do prokuratury m.in. w sprawie fuzji Orlenu z Lotos, blokowania kontrolerów Izb czy sztucznego zaniżanie cen paliw przed wyborami – red.). – Oddawanie gospodarki w ręce politycznych nominatów zawsze kończy się kolesiostwem, za które płacą podatnicy – komentuje w rozmowie z „Wprost” Marian Banaś. Były minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego opowiada też o planach związanych z nową partią i nieudanym starcie w wyborach na prezydenta Krakowa.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Już pan ochłonął po wyborach prezydenckich w Krakowie? Jest żal, że nie udało się zebrać wymaganej ilości prawidłowych podpisów pod pana kandydaturą?

Marian Banaś: Prawda jest taka, że zbiórka tych podpisów pewnego rodzaju fikcja. Miejskie komisje wyborcze nie sprawdzają realnej autentyczności podpisu – czy rzeczywiście złożyła go dana osoba – lecz jedynie zgodność danych z Centralnym Rejestrem Wyborców. Oznacza to, że de facto wystarczy mieć dostęp do baz danych ludzi.

Innym się udało zebrać. To dla pana lekcja?

Duże partie polityczne bez wątpienia dostęp do baz mają, więc dla nich to żaden problem. Dla osób, które dopiero zaczynają, tworzy to barierę nie do przejścia. Mamy tu do czynienia z daleko idącą uznaniowością komisji. W przypadku niektórych komitetów nie przeszkadzały im nawet braki formalne, takie jak brak daty czy wpisanego miejsca zamieszkania. Natomiast w moim przypadku weryfikacja była tak rygorystyczna, że podpis odrzucano nawet za drobną literówkę.

Sugeruje pan spisek? Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie uwzięła się na pana?

Źródło: Wprost
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