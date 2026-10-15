Jak Polacy oceniają rozliczenia rządów PiS? Ten sondaż zaboli Tuska

Z sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że Polacy negatywnie postrzegają dotychczasowe rozliczenia rządów PiS w wykonaniu ekipy Donalda Tuska.

Sondaż. Jak Polacy oceniają rozliczenia PiS?

Nie pomogła głośna zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek zapowiadał znaczne przyspieszenie procesu rozliczania nieprawidłowości. Teraz jednak coraz częściej powtarza, że „młyny sprawiedliwości mielą powoli”. To trafne stwierdzenie nie zadowala oczywiście opinii publicznej, która spodziewała się szybszego tempa i pokazania „konkretów”.

Dobrze widać to w wynikach sondażu United Surveys by IBRiS. Aż 48,9 proc. badanych ocenia działania Waldemara Żurka negatywnie. 28,3 proc. z nich zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie”, a 20,6 proc. wskazało opcję „raczej”. Prawie co drugi Polak nie jest więc usatysfakcjonowany tempem rozliczeń, które swoją twarzą firmuje obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Rozliczenia PiS. Nie wszyscy winią Żurka

Jest jednak spora grupa, która docenia starania ministra Żurka. 39,8 proc. ankietowanych ocenia jego działania pozytywnie. Z tego grona 19,9 proc. respondentów wybrało wariant „raczej”, a kolejnych 19,9 proc. „zdecydowanie”.

Jak zwykle w takich sytuacjach, znaleźli się też niezdecydowani. 11,3 proc. pytanych nie miało żadnego zdania w tej sprawie i wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Czytaj też:

Żurek chce uchylenia immunitetu Obajtka. Wniosek obejmuje też areszt Czytaj też:

Trzy lata rządu Tuska. Tak Polacy ocenili ministrów od gospodarki