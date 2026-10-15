Żurek chce uchylenia immunitetu Obajtka. Wniosek obejmuje też areszt

Waldemar Żurek poinformował na platformie X, że skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek dotyczący Daniela Obajtka. Obejmuje on uchylenie immunitetu europosła oraz zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa wiąże się z podejrzeniem bezprawnego zaniżania cen paliw przez Orlen jesienią 2023 r., gdy koncernem kierował Obajtek. Żurek wskazuje na działania podejmowane w okresie przedwyborczym.

Paliwo maksymalnie po 5,99 zł. Żurek opisuje polecenia Obajtka

Według wpisu z materiału dowodowego wynika, że ówczesny prezes Orlenu polecił pracownikom obniżyć ceny hurtowe i detaliczne. Celem miało być utrzymanie ceny litra paliwa na stacjach na poziomie nie wyższym niż 5,99 zł od 1 do 15 października 2023 r. Żurek twierdzi, że Obajtek kierował się przesłankami pozaekonomicznymi, a decyzje podejmował wbrew procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej spółki.

Zgodnie z przedstawioną relacją były prezes miał osobiście nadzorować obniżki. Mimo narastających problemów i strat miał też wydawać kolejne polecenia utrzymywania zaniżonych stawek.

Ponad 4,1 mld zł szkody i braki paliwa na 600 stacjach

We wpisie Żurek podał, że opisane działania miały wyrządzić Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Powiązał je również z brakiem paliw na ponad 600 stacjach oraz pojawiającymi się informacjami o awariach dystrybutorów.

— Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności — napisał Żurek.

Dlaczego wniosek ws. Obajtka obejmuje także tymczasowy areszt?

Żurek uzasadnia wystąpienie do Parlamentu Europejskiego potrzebą ogłoszenia zarzutów i przeprowadzenia niezbędnych czynności procesowych z udziałem Daniela Obajtka. Wskazuje też na konieczność zabezpieczenia śledztwa wobec „realnej obawy matactwa”. Zgoda europarlamentu ma, według Żurka, umożliwić prokuratorowi podjęcie tych działań. Autor wpisu poinformował o złożeniu wniosku, nie o uzyskaniu zgody na zatrzymanie czy aresztowanie europosła.

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