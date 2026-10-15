Nowy biznes Obajtków. 27-letni syn europosła PiS został prezesem

Były prezes Orlenu i europoseł PiS Daniel Obajtek uruchomił za pośrednictwem swojej fundacji rodzinnej nowy biznes związany z nieruchomościami – ustalił dziennikarz śledczy TVP Info Sylwester Ruszkiewicz.

Spółka KP76 Nieruchomości II została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 16 lipca 2026 roku. Jej prezesem został 27-letni Piotr Obajtek, syn byłego szefa Orlenu. Jedynym wspólnikiem posiadającym wszystkie udziały jest KP76 Fundacja Rodzinna, której fundatorem jest Daniel Obajtek.

Spółka z kapitałem 100 tys. zł

Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Myślenicach pod tym samym adresem co fundacja rodzinna. Kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł i dzieli się na tysiąc udziałów należących w całości do KP76.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W rejestrze wymieniono również realizację projektów budowlanych, wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz wynajem i zarządzanie własnymi albo dzierżawionymi nieruchomościami.

Z danych Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika, że z podmiotem powiązani są m.in. Daniel Obajtek oraz Karol Obajtek. Ten drugi, według informacji przytoczonych przez TVP Info, ma 16 lat.

Nieruchomości trafiły do fundacji rodzinnej

Fundacja KP76 powstała krótko po przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Jej deklarowanym celem jest ochrona majątku rodziny fundatora oraz zarządzanie nim.

Wcześniej media szczegółowo opisywały nieruchomości należące do Daniela Obajtka. Wirtualna Polska ustaliła, że jego nazwisko figurowało w niemal 40 księgach wieczystych, a wartość opisywanego majątku szacowano wówczas na około 12,5 mln zł.

W listopadzie 2023 roku Obajtek przekazał synowi Piotrowi w formie darowizny większość swoich nieruchomości. Dziesięć dni później podpisał akt założycielski KP76 Fundacji Rodzinnej. Następnie jego syn, występujący jako pełnomocnik fundacji, przeniósł do niej otrzymany wcześniej majątek.

Według ustaleń Polskiego Radia do fundacji trafiło około 20 nieruchomości, w tym dworek w Borkowie oraz domki letniskowe w Kopalinie. Media informowały także o dziełach sztuki, zegarkach i innych dobrach luksusowych. Pełny wykaz aktywów fundacji nie jest publicznie dostępny.

Fundacja oddziela majątek od fundatora

Fundacja rodzinna jest odrębną osobą prawną i nie posiada udziałów, które należałyby do jej fundatora. Przekazany jej majątek formalnie przestaje zatem należeć do osoby, która ją utworzyła.

Co do zasady nie może on służyć do egzekucji osobistych zobowiązań fundatora powstałych już po przekazaniu aktywów. Fundacja odpowiada jednak za jego wcześniejsze zobowiązania na zasadach określonych w ustawie.

Polskie Radio oceniało, że konstrukcja KP76 może znacząco utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń z prywatnego majątku byłego prezesa Orlenu.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje obecnie przeniesienie fundacji rodzinnych z odrębnego rejestru prowadzonego przez sąd w Piotrkowie Trybunalskim do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana ma zwiększyć dostępność informacji o tych podmiotach.

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