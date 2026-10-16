Ten wniosek wywołał ostrą reakcję Ziobry. „Tusk jest mściwy i mu nie daruje”

Zbigniew Ziobro zamieścił w mediach społecznościowych ostry wpis, w którym ostro skrytykował Donalda Tuska. W ocenie byłego ministra sprawiedliwości „premier polskiego rządu jest mściwy i nie daruje Danielowi Obajtkowi, ponieważ m.in. nie daruje ujawniania prawdy”.

Następnie polityk PiS wymienił szereg powodów, które jego zdaniem, mają być uzasadnieniem dla tej tezy. „Daniel Obajtek pokazał, że za PiS paliwo było tańsze, mimo droższej ropy i dolara; udowodnił, że obniżkę cen można zrobić bez podpisu prezydenta; ujawnił, że rząd Donalda Tuska przez miesiące wolał łupić Polaków, kłamiąc, że winny jest prezydent” – wyliczał.

Obajtek może stracić immunitet. Żurek składa wniosek

Słowa polityka PiS to reakcja na ruch Waldemara Żurka. W czwartek 15 października minister sprawiedliwości poinformował, że skierował wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego m.in. o zgodę na zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie Daniela Obajtka.

Jak tłumaczył, sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku, w okresie przedwyborczym.

„Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen. Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek” – wyjaśnił Waldemar Żurek.

„Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności” – dodał.

Obajtek odpowiada Żurkowi. Tak reaguje na zarzuty

Daniel Obajtek odniósł się do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo. Pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków” – komentował europoseł PiS.

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