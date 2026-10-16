Zakulisowe rozmowy na prawicy. „Morawiecki zrobi wszystko, aby pozyskać samorządowców”

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Mateusz Morawiecki zapowiedział samodzielny start stowarzyszenia Rozwój Plus w wyborach parlamentarnych. Poparcie dla jego inicjatywy oscyluje jednak w okolicach progu wyborczego.

Krzysztof Łapiński: To zrozumiała i naturalna deklaracja premiera Morawieckiego. Gdyby mówił już dzisiaj, że pójdzie w sojuszu z kimś innym, podważałby sens istnienia tego ruchu. Żeby walczyć o jak najlepszy wynik Mateusz Morawiecki musi budować wizerunek i rozpoznawalność swojej inicjatywy, promować jak może i gdzie może swoje ugrupowanie tak by wyborcy jak najczęściej słyszeli o Rozwoju Plus.

Na ostateczną decyzję, kto wystartuje samodzielnie lub pójdzie w koalicji wyborczej, przyjdzie czas wiosną lub latem następnego roku.

Każda z partii politycznych będzie się wtedy zastanawiała, co jest bardziej opłacalne. System przeliczania głosów metodą d’Hondta premiuje największe ugrupowania. Ale połączenie dwóch czy trzech ugrupowań na jednej liście od razu nie oznacza, że automatycznie sumują się ich elektoraty, tak prosto i łatwo to nie działa. Każdy ewentualny sojusz należy wcześniej przebadać – na ile da premię za jedność. Widać, że Mateuszowi Morawieckiemu zależy, aby jego inicjatywa zdobyła jak najlepsze wyniki w sondażach, bo to będzie później elementem gier negocjacyjnych.

Stworzenie nowej partii na rok przed wyborami to chyba nie jest dobry moment.

Zgadzam się, trudno przez dłuższy czas skupiać na sobie zainteresowanie wyborców, bo zdecydowana większość Polaków na co dzień nie żyje mocno polityką. To zainteresowanie wzrasta przed wyborami, w czasie kampanii. Dla Mateusza Morawieckiego kluczowe będzie to, czy uda mu się zbudować w tym czasie mocne struktury lokalne, aby stworzyć silne listy oraz czy przekona do siebie popularnych samorządowców lub europosłów do startu. Mocne nazwiska robią kampanię. I nawet, gdy na początku sondaże nie są najlepsze, dzięki ciężkiej pracy kandydatów można to nadrobić.

A w ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego jest sporo osób, które w wyborach europejskich czy parlamentarnych uzyskiwały bardzo dobre wyniki z dalszych miejsc, robiąc świetne kampanie i przeskakując kolegów z wyższych pozycji. Mogą być lokomotywami wyborczymi.

Były premier mówił w Kanale Zero, że parlamentarzyści PiS cały czas pukają do drzwi Rozwoju Plus, z kolei ze strony polityków PiS słychać, że posłowie, którzy odeszli, żałują swojej decyzji i chcą wracać. Czyja wersja jest bardziej prawdopodobna?