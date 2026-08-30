Rozłam w Trybunale Konstytucyjnym. Siedmioro sędziów mówi o „bezprawiu”

Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecną większość sejmową wydało wspólne oświadczenie dotyczące kryzysu w TK. Ich zdaniem jest on spowodowany „bezprawnym niedopuszczaniem do orzekania” czworga prawidłowo wybranych sędziów.

Pod dokumentem podpisali się Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski.

Autorzy oświadczenia odnieśli się także do słów „osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie”. Ocenili, że konflikt wokół TK jest źródłem wielu takich komentarzy. „Wypowiedzi te nie mają i nie mogą mieć wpływu na naszą działalność orzeczniczą” – podkreślili.

Zaznaczyli również, że „nie ma znaczenia, przez jaką większość sejmową sędzia został wybrany”. „Służymy tylko Narodowi, jesteśmy niezawiśli i podlegamy wyłącznie Konstytucji” – podkreślili wspólnie. Zapewnili też, że swoje obowiązki będą wykonywać „całkowicie bezstronnie, kierując się wiedzą prawniczą i sumieniem sędziowskim”.

Czworo sędziów nie zostało dopuszczonych do orzekania

Sejm wybrał w marcu 2026 roku sześciu nowych sędziów TK. Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek złożyli ślubowanie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski nie zostali zaproszeni przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ślubowanie złożyli więc w kwietniu w Sali Kolumnowej Sejmu, używając formuły, że robią to „wobec prezydenta”. Pisemne roty przekazali następnie Kancelarii Prezydenta.

Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznaje jednak tej procedury. Twierdzi, że nie doszło do nawiązania stosunku służbowego, dlatego nie dopuszcza czworga wybranych do wykonywania obowiązków.

Procedury nie uznaje również Pałac Prezydencki. – Mamy do czynienia z czterema sędziami, którzy wzięli udział w pewnym spektaklu, przysięgając przed kolumną w Sali Kolumnowej. Tych sędziów oczywiście nie mogę powołać na sędziów Trybunału Konstytucyjnego – powiedział prezydent Karol Nawrocki w sobotę 29 sierpnia na konferencji w trakcie spotkania z młodzieżą w Juracie.

Istotne jest, że pod najnowszym apelem podpisali się również Bentkowska, Szostek i Patyra, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem i zostali dopuszczeni do orzekania przez kierownictwo TK.

Sędziowie apelują do wszystkich władz

„Apelujemy do wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej” – napisali sędziowie. Domagają się wykonania postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 roku i dopuszczenia do pracy wszystkich sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. ETPC zastosował przeciwko Polsce środek tymczasowy, nakazując powstrzymanie się od utrudniania czworgu sędziów objęcia i wykonywania obowiązków w TK.

Sygnatariusze przekonują, że wykonanie decyzji europejskiego trybunału „jest niezbędne dla zapewnienia przestrzegania art. 194 ust. 1 Konstytucji”.

Dopuszczenie wszystkich wybranych sędziów do orzekania ma być także „pierwszym krokiem do zażegnania kryzysu wokół TK i odbudowy tej instytucji”.

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