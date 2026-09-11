Ukrainka nie wytrzymała po słowach Dudy. „Powinien zdobyć ukraiński paszport”
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Ukrainka nie wytrzymała po słowach Dudy. „Powinien zdobyć ukraiński paszport”

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Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski
Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski Źródło: Prezydent.pl / Jakub Szymczuk / KPRP
Andrzej Duda wrócił do swojej decyzji ws. Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Słowa byłego prezydenta wywołały ostrą reakcję ukraińskiej historyczki.

Andrzej Duda pojawił się na tegorocznym XXXV Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Były prezydent został zapytany m.in. o decyzję, którą podjął w kwietniu 2023 roku. To właśnie wtedy odznaczył prezydenta Ukrainy Orderem Orła Białego.

Duda przypomniał o Orderze dla Zełenskiego

Polityk tłumaczył, że zdecydował się wówczas na taki krok, ponieważ „chciał w ten sposób pokazać Wołodymyra Zełenskiego jako przykład przywódcy, który w obliczu wojny pozostał w swoim kraju”.

Z pełną premedytacją przyznałem Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Uznałem, że dla Polaków, dla przyszłych polskich polityków, dla obecnych i dla innych powinien stanowić wzór tego, jak powinien zachować się prezydent w tak trudnej sytuacji, w jakiej on się znalazł. Tak nie umiały zachować się polskie władze w 1939 roku. Uciekły wobec niemieckiej nawały, a później jeszcze sowieckiej, ale tak naprawdę uciekły w zasadzie już wobec niemieckiej – wyjaśnił Andrzej Duda.

Były prezydent podkreślał również, że „Wołodymyr Zełenski był wówczas gotów ponieść najwyższą cenę za pozostanie w Ukrainie”. Jego zdaniem „postawa ukraińskiego przywódcy miała ogromne znaczenie dla morale jego rodaków i dalszego przebiegu wojny”.

Andrzej Duda został również poproszony o komentarz do decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Orderu Orła Białego. – Stało się to w zupełnie innych okolicznościach niż ja ten order przyznałem. Czas biegnie, tak? Okoliczności się zmieniają, polityka jest dynamiczna, zmieniła się sytuacja wojenna i polityczna w Ukrainie, zmieniła się sytuacja polityczna i środowiskowa Wołodymyra Zełenskiego – komentował były prezydent.

Mocne słowa Dudy o Zełenskim. Ukrainka odpowiedziała

Do słów polityka odniosła się Marta Hawryszko, ukraińska historyczka „Jako obywatelka Ukrainy powiedziałabym to tak: gdyby Wołodymyr Zełenski nigdy nie doszedł do władzy, być może Ukraina nie znalazłaby się w sytuacji pełnoskalowej wojny z Rosją, setek tysięcy zabitych i rannych, milionów ludzi zmuszonych do wyjazdu za granicę, ogromnych strat terytorialnych i zrujnowanej gospodarki” – stwierdziła.

Ekspertka zwróciła również uwagę na problemy związane z korupcją w sektorze obronnym. „Zamiast tego Ukraina została przekształcona w zachodni przyczółek wojskowy i poligon doświadczalny, a także stała się miejscem, które przyciąga różnego rodzaju radykalne i przestępcze środowiska z całego świata” – oceniła.

Ukrainka nawiązała także bezpośrednio do słów Andrzeja Dudy o „wielkości Zełenskiego”. „Być może Andrzej Duda powinien zdobyć ukraiński paszport, założyć mundur i pojechać na front. Kilka tygodni w okopie mogłoby dać mu zupełnie inną perspektywę na «wielkość Zełenskiego»” – napisała we wpisie w mediach społecznościowych. „Łatwo podziwiać przywództwo wojenne kogoś innego, kiedy to cudze dzieci giną” – dodała.

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Źródło: Nowiny Wschodnie