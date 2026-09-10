Duda o decyzji Nawrockiego w sprawie Zełenskiego. „Czas biegnie”

Podczas XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu Andrzej Duda został zapytany o Order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Były prezydent podkreślił, że swoją decyzję podjął „z pełną premedytacją”. Zełenski otrzymał najwyższe polskie odznaczenie państwowe na początku kwietnia 2023 r., ponad rok po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Duda nazywał go wówczas „człowiekiem absolutnie wyjątkowym”.

Duda o orderze dla Zełenskiego. „Powinien stanowić wzór dla polskich polityków”

Były prezydent wyjaśnił, że chciał wskazać Zełenskiego jako przykład postawy głowy państwa w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

— Uznałem, że powinien stanowić wzór dla Polaków, przyszłych polskich polityków, obecnych i innych, jak powinien zachować się prezydent w tak trudnej sytuacji — powiedział Andrzej Duda.

Jego zdaniem Zełenski był gotowy oddać życie za swój kraj, a swoją postawą po rosyjskim ataku zmobilizował Ukraińców do obrony. Duda ocenił, że dzięki temu „Kijów nie padł”. Były prezydent porównał zachowanie Zełenskiego z postawą polskich władz we wrześniu 1939 r. Stwierdził, że ówczesne władze „uciekły” przed niemiecką, a następnie sowiecką inwazją.

Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu

W maju Karol Nawrocki podjął decyzję o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego. Była to reakcja na nadanie jednej z jednostek ukraińskich Sił Zbrojnych imienia „Bohaterów UPA”.

W Karpaczu Duda został poproszony także o ocenę tego posunięcia. Nie zakwestionował decyzji Nawrockiego, ale zwrócił uwagę na czas i zmieniające się realia polityczne.

Duda o Zełenskim: wojna go zmieniła

— Stało się to w zupełnie innych okolicznościach niż ja ten order przyznałem. Czas biegnie — tłumaczył były prezydent.

Jak dodał, przez lata zmieniły się sytuacja wojenna i polityczna Ukrainy, a także otoczenie samego Zełenskiego. Zdaniem Dudy zmianie uległy również działania ukraińskiego przywódcy w porównaniu z okresem, gdy obaj prezydenci współpracowali. Duda argumentował więc, że przyznanie orderu w 2023 r. i późniejszą decyzję o jego odebraniu należy oceniać w odmiennych okolicznościach.

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