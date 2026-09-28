13-latek planował dokonać ataku w szkole. Wcześniej uśmiercił kilka kotów

W nocy policjanci z Komendy Powiatowej Policji Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim – poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Z przekazanej wiadomości wynikało również, że nastolatek uśmiercił wcześniej kilka kotów.

Policja weszła o 6 rano do domu 13-latka. Do plecaka włożył 30-cm nóż, w mieszkaniu miał tasak

W poniedziałek 28 września o godzinie 6 funkcjonariusze weszli do domu chłopca. W plecaku przygotowanym do szkoły policjanci zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności rodzica. W sprawę zaangażowali się też policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy. Powiadomione zostały również inne służby.

Dodatkowe informacje w sprawie przekazało RMF FM. Funkcjonariusze sygnał o planowanym ataku w szkole podstawowej uzyskali od zagranicznych partnerów. Zamach miał zostać wykonany za pomocą noża. Nastolatek w momencie zatrzymania w domu przebywał z ojcem. Mieszkanie zostało przeszukane. Nóż zapakowany do plecaka miał niemal 30 centymetrów długości.

Wąbrzeźno. Nastolatek planował dokonać ataku w szkole. Szczegóły zamachu są szokujące

Chłopiec był uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej oraz ekstremistycznej. 13-latek koty zabił w wakacje. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał. Nastolatek jest przesłuchiwany w obecności ojca. Potem materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego. Chłopiec wcześniej nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było także żadnych interwencji policji.

Czytaj też:

Zabójstwo polskiego księdza. Podejrzany Ukrainiec „wymaga wdrożenia leczenia” Czytaj też:

Wójt zaatakowana nożem w urzędzie. Agresor usłyszał zarzuty