Wójt zaatakowana nożem w urzędzie. Agresor usłyszał zarzuty

W środę 29 kwietnia przed godz. 16:00 na terenie urzędu gminy Stara Kornica (województwo mazowieckie) 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Beatę Jerzman. Jak podało rmf24.pl, agresor zadał kobiecie kilka ciosów w okolicę szyi i nerek. Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Atak na wójt na terenie urzędu. Nowe informacje o stanie zdrowia kobiety

Dzień później pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia wójt. Nie ma zagrożenia życia, kobieta jest przytomna. Jednocześnie medycy zaznaczają, że proces leczenia będzie trwał jeszcze wiele dni.

Sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Jak ustaliło RMF FM, 42-latek usłyszał zarzut zabójstwa oraz napaści na funkcjonariusza publicznego, bo tak określa się funkcję wójta.

Zarzuty dla nożownika, który zaatakował wójt. Grozi mu dożywocie

Mężczyzna czeka na decyzję sądu, jest już po posiedzeniu aresztowanym. W najbliższym czasie sąd podejmie decyzję, czy przychyli się do wniosku prokuratury, w wyniku czego 42-latek może trafić na trzy miesiące do aresztu.

Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które – jak podaje portal wspomnianej rozgłośni – częściowo zgadzają się z ustaleniami śledczych. Przyznał się do winy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.

