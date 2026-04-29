Atak nożownika w urzędzie gminy. Wójt trafiła do szpitala

Jak poinformowała policja, sprawca zaatakował w budynku urzędu gminy w Stara Kornica. Poszkodowaną jest wójt gminy Beata Jarzman.

– Mamy zatrzymanego sprawcę ataku. Jest to 42-letni mężczyzna – przekazała TVN24 po godz. 17 aspirant Weronika Wujek, oficer prasowa policji w Łosicach.

Atak nożownika. Wójt została przetransportowana śmigłowcem

Według informacji przekazanych przez policję, Beata Jarzman doznała obrażeń ciała. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, który przetransportował ją do szpitala.

Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności z zatrzymanym 42-latkiem. Na razie nie podano informacji dotyczących motywów ataku.

